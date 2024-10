La inflación baja porque bajó el consumo

Las cosas por su nombre y basta de mentirle al pueblo, porque el pueblo es el que va a hacer las compras, o iba.

El supuesto índice de inflación que nos brinda cada mes el INDEC, baja. Claro, ¿Cómo no va a bajar si ya pocos son los que pueden ir a comprar?. No habiendo consumo, no hay inflación.

La clase media resiste una vez más, un gobierno de derecha más, los castigos que le entran por todos lados. Alimentos, peajes, combustibles (bajaron el 1% pero habían subido en 2024 más del 85% sin contar los últimos meses), vestimenta, etc., todos los que vamos a comprar algo observamos los aumentos. Miren el precio del medio kilo de yerba y allí tendrán un parámetro de las cosas.

Pero el discurso para aquellos distraídos o para aquellos que apoyan el gobierno de Milei, es otro, es que «vamos bien» porque «los otros se robaron todo». Cierra organismos del Estado, pero se gasta dinero en otras cuestiones como cathering (ver en notas anteriores). Ahora cierra AFIP, pero crea ARCA, o sea que si bien informan que achicarán el gasto, este cambio también llevará sus propios gastos, desde una nueva página web, hasta la creación de un nuevo logo, y hasta nuevos sellos. Porque todas esas cosas: no son gratis, se pagan.

Mientras tanto nos mienten en la cara diciendo que la inflación sigue bajando.

Y seguirá «bajando» a costa de lo poco que el pueblo (el pueblo) puede comprar y de lo poco que gana un maestro y un jubilado.-