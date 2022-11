La industria marítima navega hacia las cero emisiones

¿Cómo la industria marítima navega hacia objetivos de cero emisiones?:

La industria marítima contribuye a casi el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero anualmente. Si fuera un país, sería considerado el sexto mayor emisor. Esta forma de transporte, sin embargo, es fundamental para el movimiento de mercaderías, ya que alrededor del 90 % del comercio mundial se realiza en barcos, y las partes interesadas públicas y privadas están trabajando para comprender cómo hacerlo más sostenible.

Para que la industria marítima alcance la meta de 1,5 grados centígrados en línea con el Acuerdo de París, el sector debe cumplir su objetivo para 2030 de tener combustibles de cero emisiones que representen el 5% de la combinación de combustibles del transporte marítimo internacional. A medida que se acerca rápidamente el 2030, existe la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el progreso hacia este objetivo. En 2021, la consultora marítima UMAS elaboró ​​​​un plan de acción para entregar combustibles de cero emisiones en el transporte marítimo. Ahora, el equipo de la Conferencia de Naciones para el Cambio Climático (UNFCCC) y UMAS, con el apoyo de Getting to Zero Coalition, han publicado un informe sobre el progreso que indica que el sector está parcialmente encaminado, pero hay algunos cuellos de botella que abordar para aumentar el impacto.

Transición energética del transporte marítimo. 5 ejes de cambio

Esta transición de combustible se puede dividir en tres fases: una inicial de “emergencia”, donde la innovación aumenta la viabilidad de mercado del nuevo combustible; la “difusión”, donde el nuevo combustible aumenta su cuota de mercado y competitividad de precios en comparación con las opciones existentes; y la “reconfiguración”, donde el nuevo combustible logra el dominio del mercado.

La industria marítima se encuentra ahora en la fase de emergencia y cinco conjuntos distintos de ejes de cambio respaldarán su progreso desde la emergencia, pasando por la difusión hasta la reconfiguración.

Las acciones deben ser realizadas por varios actores en cuanto a tecnología/oferta y demanda relacionada con los nuevos combustibles.

Estos incluyen: desarrollo de infraestructura de abastecimiento de combustible, producción de combustible, innovaciones de propulsión a bordo y consolidación de la demanda de transporte de carga sin emisiones de carbono; mecanismos financieros y políticos que puedan apoyar la transición; y, finalmente, la acción de la sociedad civil por parte de individuos y organizaciones para ampliar la representación, la urgencia y la visibilidad de la descarbonización del transporte marítimo.

Los cinco ejes están parcialmente encaminados, con algunos avances ya realizados, pero aún quedan muchas áreas en las que es necesario avanzar. En términos de demanda y tecnología/oferta, ya hay al menos 203 proyectos piloto y de demostración de descarbonización del transporte marítimo en preparación a nivel internacional. También se han realizado avances en relación con el abastecimiento de combustible y las pautas de seguridad.

Ahora, el principal desafío es pasar de los compromisos a la inversión y el desarrollo de infraestructura. En referencia a la financiación, existen compromisos crecientes, como los Principios de Poseidón (acuerdos financieros orientados al transporte marítimo sostenible), que representan más del 50 % de la financiación de la deuda del transporte marítimo, pero es necesario seguir avanzando en los compromisos financieros para la producción de combustible y la infraestructura de abastecimiento del mismo.

Los desarrollos de políticas también han progresado, con desarrollos de la OMI sobre medidas a corto plazo y fijación de precios de emisiones de GEI. De manera similar, los desarrollos de la sociedad civil se han intensificado con la mayor visibilidad de varias iniciativas, pero se deben aprovechar más oportunidades en las economías emergentes.

Implicancias para el transporte marítimo y otras partes interesadas



Los últimos dos años han visto un progreso significativo hacia los objetivos de 2030 en términos de alineación, con todos los actores de la cadena de valor unidos detrás de este objetivo común para sentar una base sólida. Estamos, sin embargo, en una encrucijada. Se necesitan más esfuerzos para convertir estos compromisos y promesas en soluciones factibles.

Las empresas de energía deben tener una mayor confianza en la demanda esperada del sector del transporte marítimo al planificar proyectos de desarrollo de energía verde. Los propietarios de la carga deben movilizarse para participar en la colaboración y la inversión entre cadenas de suministro, incluido el pago de una prima por combustibles de cero emisiones en un porcentaje correspondiente de su carga. Los inversores deben cuantificar la cantidad de inversión necesaria en toda la cadena de valor. Las compañías navieras necesitan confianza para planificar e invertir en nuevas construcciones y modernizaciones. Y, los reguladores deben garantizar que exista un campo de juego nivelado para permitir la transición.

Comprender qué acciones están progresando bien y cuáles se están quedando atrás es fundamental para movilizar el esfuerzo donde es más impactante. Se requiere una acción internacional en la OMI, ya que, sin esto, la meta del 5% se vuelve difícil de alcanzar. Para una adopción rápida y a gran escala de los combustibles sin carbono necesarios en la década de 2040, una política de descarbonización de todo el sector es clave para su adopción masiva.

Además, se necesitan desarrollos de políticas internacionales en la OMI y a nivel plurilateral para acelerar las tendencias globales de descarbonización. Estos deben incluir la adopción oportuna de medidas a corto y mediano plazo en la OMI que estén en línea con la adopción del 5% SZEF y la descarbonización total para 2050.

Las políticas nacionales son fundamentales para apoyar la infraestructura de producción y abastecimiento de combustible necesaria para descarbonizar el transporte marítimo de cada nación. Además, es necesaria una gran cantidad de acciones industriales de amplio alcance en toda la industria marítima. Esto incluye la inversión en el desarrollo de vías de producción de SZEF, con más de 210 instalaciones de producción, y la disponibilidad de SZEF en al menos 20 puertos clave junto con tecnologías de inversión para uso a bordo.

Los compradores de carga también tendrán que comprometerse a aceptar al menos 5 millones de TEUs de carga con cero emisiones para 2030.

Los armadores también tendrán que comprometerse a ordenar solo barcos listos para cero emisiones. Finalmente, la participación de la industria demostrando proyectos, pilotos e I+D a corto plazo ayudará a dar forma a las mejores prácticas y aumentará el compromiso de la cadena de valor.

Oportunidades para acciones futuras

Esto marca un hito importante en el camino hacia la COP27. Señala que se necesita un verdadero cambio hacia la entrega, que incluya a todos los actores estatales y no estatales, para impulsar un cambio real. Sin embargo, este cambio no será posible sin una colaboración radical en toda la cadena de valor marítimo y mediante el valor de las asociaciones público-privadas que trabajan juntas para impulsar la transformación necesaria en todos los niveles.

El objetivo del 5% para 2030 es el piso, no el techo. Si no tomamos medidas tempranas ahora para hacer reducciones profundas en las emisiones en esta década, la transición será más disruptiva y costosa en el futuro. COP27 proporciona una plataforma para continuar desbloqueando barreras y habilita y escala rápidamente las soluciones que ocurren en el sector.

Está claro que la industria del transporte marítimo tiene la intención de asumir un papel de liderazgo en la transición justa, saludable y resiliente hacia un mundo sin carbono. Debemos continuar monitoreando y rastreando nuestro progreso hacia esto y verlo como una señal para fortalecer la colaboración, acelerar el ritmo y convertir los compromisos en acciones.

Fuente: rm-forwarding y Hellenic Shipping News con información del Foro Económico Mundial.-