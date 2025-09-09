La industria cayó 1,1% interanual en julio y 2,3% respecto del mes anterior

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) marcó una caída del 1,1% en julio con respecto al mismo mes del año anterior, y del 2,3% en relación a junio, según informó e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la industria vuelve a registrar una baja luego de siete meses, siendo noviembre del 2024 el último mes con resultado negativo (-1,7% interanual).

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el IPI manufacturero cerró en 5,8% por arriba del mismo período del año anterior.

El índice serie tendencia-ciclo también registró un decrecimiento: 0,9% respecto a junio.

Durante el séptimo mes del año, 9 de las 16 divisiones de la industria presentaron caídas interanuales. “Alimentos y bebidas” (-3%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-10,7%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-8,4%); “Productos de metal” (-8,5%); “Sustancias y productos químicos” (-2%); “Maquinaria y equipo” (-4,7%); “Productos textiles” (-10,1%); “Industrias metálicas básicas” (-2%); y “Productos de caucho y plástico” (-0,2%) fueron los sectores que terminaron por debajo del índice.

Del lado de las subas, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (15,9%); “Madera, papel, edición e impresión” (6,8%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (12,3%); “Productos minerales no metálicos” (9,1%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (2,8%); “Otro equipo de transporte” (12,2%); y “Productos de tabaco” (2,9%), fueron los sectores que se ubicaron por encima del índice.

Dentro de la expectativa por parte de la industria, la mayoría se muestra negativa en cuanto a los resultados del período agosto-octubre 2025 respecto al mismo período del 2024.

El 38,9% cree que la demanda interna disminuirá, el 23,7% cree que las exportaciones no aumentarán y el 24% piensa que la utilización de la capacidad instalada va a seguir disminuyendo en el período agosto-octubre.

Las importaciones, por su parte, ganan terreno dentro del sector: el 25,1% cree que aumentarán las importaciones totales de insumos, mientras que un 17,1% piensa que disminuirán. Sin embargo, la tendencia se ve marcada por la respuesta de que no tendrán variación (57,8%).

Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...