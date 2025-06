Todo comenzó cuando el presidente retuiteó una publicación de uno de sus trolls favoritos, Hombre Gris, que incluía imágenes de Ian -en distintos momentos- junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original sostenían que el niño había sido «utilizado» políticamente y acusó al periodista de La Nación + de «llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei». A esa publicación, al retuitearla, Milei le añadió un mensaje aún más violento: «Paulino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla». En la presentación, Ian explicó su diagnóstico y señaló que desde el 2022 lleva adelante «un activo trabajo de difusión y concientización social sobre el autismo». En su denuncia, Moche también denunció la conducta de Diego Spagnuolo, a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): «En marzo de 2024, me reuní junto a mi madre con el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Señor Diego Spagnuolo. En dicha reunión, el funcionario le manifestó a mi madre y a mí que si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado«.

Lo veraz es que Ian se ha reunido con muchos más dirigentes, incluso con Horacio Rodríguez Larreta y, de hecho, hasta le solicitó a Milei (antes de todo este episodio) tener una reunión.

No es la primera vez que Milei utiliza el desprecio en sus redes sociales contra cualquier tipo de discapacidad, como si fuera un tema pasible del cual burlarse y, tras ello, una catarata de trolls libertarios pagos con dinero del Estado, se suman al odio y se retroalimentan entre tuits y retuits avalados y monitoreados desde el poder.

En los inicios de su gestión, Milei compartió una publicación realizada con IA en la que figuraba el gobernador de Chubut Ignacio Torres como una persona con síndrome de down. También desde la ANDIS, reformularon las definiciones para dirigirse a personas con discapacidad, entre las cuales figuraban términos como «idiota», «débil mental» e «imbécil», y aunque luego se retrotrajeron de los términos presentados en el documento, la máxima autoridad que había firmado y autorizado esas terminologías, continúa en su cargo. Es el mismo que en una reunión con Ian Moche, planteó que el Estado no tenía por qué responsabilizarse de cubrir, por ejemplo, sus gastos en transporte: «¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?».

