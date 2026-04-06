La escribana involucrada en el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni declarará ante el fiscal Pollicita

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster fue citada para declarar como testigo el próximo miércoles 8, ante Gerardo Pollicita, titular en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, por el caso que señala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Se espera que su declaración se centre en dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de dos propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada: se trata del departamento en el barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Por el momento, la Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en hoy en el mercado, al mismo tiempo en que también comenzó las averiguaciones de las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos siete veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Según se difundió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario, que incluyó los dos inmuebles no declarados y que, por lo tanto, debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento como de la casa.

El único antecedente judicial que tiene la escribana se identificó hace 12 años, donde fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, luego de haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.

Noticias Argentinas.-

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