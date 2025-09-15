La detección a tiempo puede cambiar la historia del Linfoma

El Linfoma es un tumor del sistema linfático, parte esencial del sistema inmune. Existen dos grandes grupos: linfoma de Hodgkin -la forma oncológica más frecuente en jóvenes- y los linfomas no Hodgkin, que comprenden cerca de 60 subtipos y constituyen el tercer tipo de cáncer con mayor incremento reciente de casos detrás del melanoma y el cáncer de pulmón.

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, un tipo de cáncer de la sangre que se estima que afecta a 1 de cada 5.000 argentinos cuya incidencia está en aumento en el mundo y, según proyecciones de estadísticas internacionales, en el país se diagnostican cerca de 9.000 nuevos casos por año.

La dificultad para reconocer sus manifestaciones explica buena parte de los diagnósticos tardíos. “En Argentina, según la última encuesta de la Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma, 6 de cada 10 demoraron seis meses en consultar al médico desde la primera señal”, sostuvo Haydée González, fundadora y presidente de la Asociación Civil Linfomas de Argentina (A.C.L.A).

La citada asociación cumple 20 años dando a conocer información, creando espacios de encuentro y ofreciendo orientación a pacientes con linfomas, síndromes mielodisplásicos y mielofibrosis, de modo de ayudar al conocimiento de estas enfermedades, brindando contención y contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno.

La misma también tiene la misión de acompañar, contener, orientar a pacientes y familiares y en el Día Mundial del Linfoma llevan adelante distintas iniciativas para concientizar y contribuir a la detección temprana de esta enfermedad que, como sostienen desde la organización, “todavía es algo desconocida para la cantidad de pacientes que la desarrolla”.

Algunos síntomas pueden confundirse con procesos infecciosos comunes, lo que retrasa la consulta, pero otros pueden ayudar a despertar una sospecha:

Crecimiento indoloro de uno o varios ganglios linfáticos (cuello, axilas, ingles).

Fiebre persistente, generalmente menor a 38°.

Pérdida de peso involuntaria.

Sudoraciones nocturnas.

Picazón persistente en todo el cuerpo, sin lesiones visibles.

Fatiga o cansancio extremo.

Tos persistente o falta de aire

No siempre se presentan estos síntomas, pero -de aparecer- son signos que las personas deben atender y realizar una consulta médica. “Muchos linfomas no dan síntomas y pueden diagnosticarse de manera incidental en un estudio de rutina. Otras veces, el paciente detecta un bulto indoloro sin otra molestia asociada, pero se deja estar y vive con esa manifestación durante meses. Por eso es clave realizar una consulta médica cuando nos llama la atención, para que el profesional de la salud pueda evaluar lo que considere y solicitar estudios para descartar o arribar a un diagnóstico lo antes posible”, explicó González.

El abordaje terapéutico depende del subtipo de linfoma, la extensión y las características del paciente. A las terapias tradicionales -quimioterapia, radioterapia y trasplante de médula ósea– se sumaron en las últimas décadas los anticuerpos monoclonales y las terapias dirigidas como los anticuerpos biespecíficos, atacando la enfermedad a través de dos mecanismos en simultáneo. Las nuevas herramientas permiten alcanzar respuestas más profundas y sostenidas, logrando que los pacientes vivan más y mejor.

“Desde la comunidad de pacientes, vemos con mucho entusiasmo todos los avances que la ciencia va desarrollando. Ciertamente, el desafío siempre es que los pacientes que tengan indicación específica de alguna de esas terapias puedan recibirla, que su cobertura de salud se las facilite en tiempo y forma, porque las demoras en el acceso a los tratamientos son tan o más graves que el diagnóstico tardío”, sostuvo.

“Todavía hay mucho desconocimiento, pero en ACLA estamos muy entusiasmados con el compromiso de los profesionales de la salud y los pacientes, que una vez más en este día mundial nos unimos para concientizar y estamos llevando adelante un abanico amplio de iniciativas en distintos puntos del país”, concluyeron desde la asociación.

Noticias Argentinas.-Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Freepik/Ilustrativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...