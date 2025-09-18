El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, tendrá una complicada prueba este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que cuenta con la temida “la curva del castillo”.

La curva 8 del circuito de Bakú se trata de un estrecho callejón, que tiene solo 7,6 metros de ancho. Esto hace que sea prácticamente imposible pasar a un rival en este sector.

Los pilotos deben entrar a esta curva prácticamente en diagonal para no perder velocidad, ya que ingresan al mismo a unos 100 kilómetros por hora.

Uno de los choques más famosos en esta curva fue la del monegasco Charles Leclerc, que chocó allí su Ferrari durante la clasificación de la edición 2019 de este Gran Premio. Lo mismo pasó con el polaco Robert Kubica ese mismo día, solo unos minutos antes.

Lo más curioso de todo es que en internet se viralizó un video de Leclerc, quien sufrió un accidente prácticamente idéntico al que le tocó vivir en la vida real mientras jugaba en un simulador.

Entre las prácticas libres, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto deberá pasar por la temida “curva del castillo” cerca de 100 veces.

Cómo le fue a Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El argentino disputará por segunda vez el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Su único antecedente en este circuito se dio el año pasado, cuando corría para la escudería británica Williams.

En aquella ocasión, Colapinto chocó durante las prácticas libres, aunque luego tuvo una extraordinaria clasificación y una mejor carrera, donde terminó octavo para sumar sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.

Este año, ahora corriendo para Alpine, el Colapinto buscará repetir lo hecho el año pasado en Baku para sumar sus primeros puntos en un 2025 por ahora muy complicado para el pilarense.

Este será el undécimo GP para Colapinto en lo que va del año. Su mejor resultado fue puesto número 11 obtenido en el Gran Premio de Países Bajos.

Noticias Argentinas.-