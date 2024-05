La campaña fina desde la perspectiva del trigo más sembrado

Por tercer año consecutivo, en 2023 el trigo más sembrado en el país fue Baguette 620. Y en los multiplicadores ya está disponible el nuevo ganador de ciclo intermedio: 610 Baguette, que estará en mano de los productores en 2025. Si bien éste no es el único lanzamiento de Nidera Semillas para la campaña que viene, ¿qué lo hace el trigo más elegido? ¿Cuál es la lógica de la nueva campaña que arranca en 15 días? Javier “Chiqui” Latorre es gerente regional de desarrollo de producto de Nidera Semillas y un histórico referente en el cultivo. Además de presentar las novedades de la marca -las variedades 610 Baguette y 460 Baguette, un ciclo corto grupo 1 de calidad que también comienza a multiplicarse este año- el técnico comparte sus impresiones sobre la campaña que viene. “El trigo está más vivo que nunca y nosotros, desde Nidera, estamos como siempre a full con él, aportando toda la fuerza de nuestra genética y conocimiento”, dice Latorre y aclara que la marca cuenta con variedades para todas las zonas y necesidades. “Hoy los productores miran la campaña de trigo con un semáforo amarillo virando a verde. La mejora de los precios y la baja en el costo de los insumos mejoran sustancialmente la ecuación para el cereal. Y el congreso A Todo Trigo aporta un escenario aclaratorio para la toma de decisiones en base a información”, opina el técnico. “En trigo hay una relación directa entre el agua útil a la siembra y la proyección de rinde final. Desde el punto de vista técnico, está todo para que haya una buena campaña. El atraso en la cosecha de soja como antecesor es algo a considerar. Pero, a diferencia de otros cultivos, el trigo tiene una ventana de siembra amplia, dependiendo la zona, claro está”, analiza Latorre y aclara que en el sur de Buenos Aires la campaña se lanza el 25 de mayo y termina casi en agosto. “Lo que sí tiene que hacer el productor es planificar qué variedad va a sembrar, porque no es lo mismo un grupo 8 temprano que tardío. Es importante ir acortando la variedad a medida avanza el año. Y en este esquema el Baguette 620 aporta toda la flexibilidad. Es una variedad multizona que permite “jugar” con las fechas de siembra”, acota. Según el SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola), el sistema oficial que refleja los datos declarados por los productores, en la campaña 2023/24, el 55,87% de las hectáreas de trigo fueron sembradas con ciclos intermedios, el 25,7% con ciclos largos y el 18,43% con ciclos cortos. Por tercer año consecutivo, la variedad más sembrada del país fue Baguette 620, con el 17,6% del total país. El 39% de la superficie sembrada con ciclos intermedios corresponde a esta variedad. Entre los ciclos largos, el 36,9% del área está sembrada con variedades como Baguette 820, 750 y 802. “El Baguette 620 requiere frío y el 610 Baguette -el lanzamiento que viene a superarlo- es más fotoperiódico. Esto significa que si vos lo sembrás y después no viene un invierno muy vernalizador o viene un invierno muy frío, él siempre respeta sus días a antesis, a floración, y en general el productor no tiene problemas de riesgo con heladas o con un golpe de calor a fin de ciclo. Es una variedad muy estable y no depende tanto de la sumatoria de frío, que a veces le pasa factura al cultivo”, detalla Latorre. El Baguette 610 -un ciclo intermedio y grupo 2 de calidad de muchísimo rinde, que se puede sembrar desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Entre Ríos, sur de Santa Fe y Córdoba-, se suma a otro lanzamiento para esta campaña: el 460 Baguette, la nueva alternativa en ciclo corto con grupo de calidad 1 que viene a superar al Baguette 450. Ambos, junto al Baguette 525, otro ciclo corto lanzado la campaña pasada, están disponibles bajo el sistema de comercialización Sembrá Evolución. Entre las novedades, el portafolio de Nidera Semillas cuenta también con un ciclo largo como Baguette 820, lanzado en 2022, un ciclo intermedio largo como Baguette 750, un corto de excelente sanidad y destacado comportamiento en todas las zonas como Baguette 525 y otras variedades que con más tiempo en el mercado continúan siendo muy sembradas, como el Baguette 802 y el Baguette 550. “Hoy el productor que encara una campaña no la encara a medias. Tal vez prefiere achicar superficie pero haciendo las cosas bien. Y en esto de hacer las cosas bien son clave tres cosas: elegir adecuadamente la variedad y la nutrición y poner especial cuidado al tema sanitario. Para todo esto, nuestra RED-IN cuenta con un enorme bagaje de información que permite tomar decisiones basadas en datos estadísticos que en definitiva aportan rendimiento”, concluye Latorre.