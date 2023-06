SEMÁFOROS EN ROQUE PÉREZ: UNOS CON TEMPORIZADORES Y OTROS QUE NO FUNCIONAN

Este medio informó con agrado, los nuevos temporizadores instalados en dos unidades semafóricas de Roque Pérez, algo que se observaba en varias localidades, pero que en esta ciudad no había. Y de esa forma, tal como informamos lo bueno, debemos informar lo malo, como por ejemplo que los semáforos ubicados en la intersección de avenida Sarmiento con calle Sabatté en la ciudad de Roque Pérez, no funcionan al menos desde el 26 de mayo y se desconocen las causas.

Lo cierto es que estos semáforos fueron instalados por el actual gobierno municipal, y es ese mismo gobierno que ahora no toma cartas en el asunto y no los repara. Cabe destacar que fueron colocados para evitar accidentes y si no funcionan, esos accidentes pueden ocurrir.

Además faltan dos unidades de semáforos en dos de las columnas, ya que están colocadas en los pescantes de dichas columnas, pero no en la parte vertical. Estos faltantes están desde que fueron instalados.-

Fotos rpereznet.com.ar