L-Gante rompió el silencio tras ser denunciado otra vez: «No sé por qué me pasan estas cosas»

L-Gante recuperó su libertad el viernes 8 de septiembre después de permanecer tres meses detenido en la DDI de Quilmes, en prisión preventiva mientras se llevaba adelante la investigación de la causa en la que se lo acusaba de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Sin embargo, los últimos días una nueva denuncia recayó sobre él.

Un presunto exempleado del artista popular, que afirma haber trabajado para él y su familia durante los últimos cuatro años, inició acciones legales por robo, lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Según su declaración, el cantante y dos de sus amigos lo agredieron el pasado 17 de marzo alrededor de las 20:30 horas, luego de que solicitara comida debido a que «tenía hambre».

En la tarde de ayer miércoles, Elián rompió el silencio y se refirió a la acusación: «Nunca tuve ningún exempleado, el equipo que siempre tuve fue mi equipo técnico y mi equipo de la música, después no tengo ni siquiera quién me limpie la casa», aseguró, en diálogo con ‘A la tarde’.

«Yo ya estoy acostumbrado a que hablen de mí, quizás a mi mamá le puede afectar un poco pero no está nada comprobado y me quedo tranquilo, solo dejo que la justicia lo maneje, haga su trabajo, yo me presentaré donde me tenga que presentar» agregó.

«No sé por qué me pasan estas cosas, pero siempre buscan un fin de lucro con efectivo, no sé si extorsión, pero te arruina un poco y hasta se me puede cancelar un show por estos rumores, hay mucha gente que se lo cree» manifestó y cerró: «Mientras algunos dicen que estoy por caer preso, yo estoy en mi casa jugando a la Play o escribiendo un tema».

Gentileza de Revista La Tecla.-

Video América.-