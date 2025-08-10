Kicillof opinó sobre el mensaje de Milei: «Es un desastre por donde se lo mire»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, reaccionó con críticas al mensaje que Javier Milei emitió en cadena nacional. El presidente anunció el veto a leyes sancionadas por el Congreso, entre ellas, el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

“Es un desastre Milei, por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre. La verdad que ya pasó un año y medio”, dijo Kicillof, quien además calificó el mensaje presidencial grabado en Casa Rosada como “un delirio místico”.

Cuestionamientos al rumbo económico y al rol del Estado

Durante sus declaraciones, Kicillof analizó el modelo de gestión libertaria y denunció un impacto negativo en el funcionamiento del Estado y la economía nacional.

«Una modificación en la dinámica de precios, planchar el dólar, los salarios, los haberes jubilatorios y bajar los ingresos de la gente. Está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, a nivel internacional tiene una política de sumisión a Estados Unidos e Israel que nada tiene que ver con los intereses del país”, afirmó.

Fuerte rechazo a la idea de sancionar diputados

El gobernador bonaerense también criticó la posibilidad de penalizar a legisladores que voten en contra del oficialismo, una propuesta mencionada en el discurso presidencial. «Lo de ayer fue vergonzoso, penoso. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico. Penalizar a los diputados que no votan lo que él piensa que hay que votar. Tremendamente border lo que está haciendo”, expresó en diálogo con Futurock. Llamado a la unidad para enfrentar al oficialismo De cara a las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de septiembre, Kicillof llamó a postergar los debates internos y priorizar una estrategia electoral unificada en el peronismo. «Tenemos que seguir discutiendo para generar una propuesta superadora y una alternativa de cara al 2027. Pero hoy, es importante tener la madurez suficiente para posponer un poco el debate interno. Lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta para que le ponga freno a Milei. Esa es la prioridad ahora”, remarcó. Consenso político dentro del peronismo En ese marco, Kicillof reveló un acuerdo alcanzado con distintos sectores del peronismo, incluyendo una conversación reciente con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. “Hace poco yo tuve una charla con Cristina (Kirchner) donde dijimos que vamos a una sola lista. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un acuerdo de muchos sectores. Creo que logramos una contención que hay que ponerla en valor. Hay referentes de varios sectores tirando para el mismo lado», indicó. Finalmente, sostuvo: “Después, de cara al 2027 hay que presentar una alternativa que sea potente, poderosa, atractiva, confiable y que se lea como una alternativa donde uno dice que estamos de acuerdo con inflación no, pero bueno, salarios y producción nacional, sí.” Gentileza de Infonews Cooperativa.-

