Kicillof convocó a una cumbre en Ensenada con más de 80 intendentes para afinar la estrategia electoral

Para reforzar la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre y aunar criterios frente a una campaña que no da respiro tras los comicios provinciales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a los 82 intendentes del peronismo y a todos los sectores de Fuerza Patria a una cumbre política en Ensenada.

Con la mira puesta en volver a ganarle la pulseada en octubre a la alianza libertaria de Javier Milei, el gobernador reunirá a la tropa a puertas cerradas desde las 13.30 de hoy viernes 19, en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA).

Además de diputados, senadores y concejales de los municipios donde gobierna el peronismo, se cursaron invitaciones para el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Fuentes del massismo indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que Massa no asistirá por compromisos laborales en el exterior, aunque confirmaron la presencia de la plana mayor del Frente Renovador. “Van todos los nuestros”, deslizaron desde el espacio.

En el territorio que gobierna el intendente Mario Secco estarán también los integrantes de la boleta de diputados de Fuerza Patria, que encabeza el ex ministro de Defensa Jorge Taiana, mientras que se aguarda por la participación de dirigentes sociales y gremiales, referentes políticos camporistas y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En La Plata buscan repetir la táctica electoral que llevó al peronismo a la victoria del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y que incluye actividades en el territorio y actos de gestión para reforzar la idea de que hay un “modelo alternativo” al gobierno libertario.

