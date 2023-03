Julio De Vido: “Si nacionalizáramos Edesur, como dicen algunos estúpidos, nos quedaríamos con las deudas”

En medio de los cortes masivos de luz en el AMBA, el ex ministro de Planificación salió al cruce de quienes reclaman la estatización de la empresa. “Debemos rescindirle el contrato y quedarnos con todos los activos físicos porque son del Estado”, propuso.

El ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kichner, Julio de Vido, salió al cruce del planteo que han hecho dirigentes y militantes del oficialismo que reclaman la estatización de EDESUR luego de semanas de masivos cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ex funcionario lamentó que con toda “la ensalada que se hace contra EDESUR” esta última semana, en los próximos días “va a volver a deprimirse la demanda, la queja y la voluntad política de recuperar ese contrato que está incumplido”. “Cuando vuelva la energía y los días mas frescos, todo se olvida. Al que le volvió la luz en la casa y al Gobierno que no tiene muchas ganas de avanzar y a EDESUR que se le va a permitir vender y rajar de acá”, cuestionó.

En este marco, opinó que “la empresa no puede ser nacionalizada”. Calificó ese reclamo como “una estupidez” al explicar que “es una compañía privada” y “lo que debemos hacer es rescindir el contrato, resolverlo por su incumplimiento, y quedarnos con todos los activos físicos de la empresa porque son todos del Estado. Inclusive los locales que dicen EDESUR son nuestros”, agregó.

“Si nacionalizáramos EDESUR como dicen algunos estúpidos nos quedaríamos hasta con su deuda, entre ellas la que debe a CAMMESA. Nos vamos a quedar con el muerto”, enfatizó De Vido en declaraciones a AM 1010.

“Que se lleven su empresa, su basura institucional que no sirve para nada, y nosotros nos quedamos con lo que es nuestro: el servicio, las redes y la infraestructura”, continuó.

De Vido responsabilizó directamente a la gestión de Alberto Fernández: “Esto pasa porque nos alejamos de la doctrina peronista desde el día siguiente a las elecciones PASO de 2019 cuando Alberto dijo que el dólar a $60 estaba bien”. “Alberto claramente no tiene ideología peronista, no le gusta, ama a Alfonsín y a todas estas modalidades socialdemócratas y es el presidente de nuestro partido, es todo muy loco, y además lo fue proscribiendo una lista que encabezaba Alberto Rodríguez Saá y quedó la pandilla en el PJ”, apuntó.

“La Constitución del ‘49 tiene un artículo que es fundamental -el 40- que dice que el comercio exterior -estamos hablando del precio del aceite, la harina, el chancho, la vaca y el pollo en la mesa de los argentinos- es monopolio del Estado Nacional y que los servicios públicos son propiedad del Estado inalienable, que no puede venderlos, está prohibido. En la Constitución del ‘94 no dice que no se podía privatizar el servicio.. ahí está el problema, nos alejamos de nuestros paradigmas institucionales ideológicos del peronismo”, fundamentó el ex titular de la cartera de Planificación. “Los peronistas deberíamos defenderlo a muerte”, reclamó De Vido al Frente de Todos.

El ex funcionario de Kirchner se refirió también a la crisis económica que atraviesa el país y apuntó por “la escalada inflacionaria” a “la política que genera desconcierto y falta de fe en la dirigencia”. Y añadió que “otro de los motivos es el acuerdo con el FMI, que te exige la quita de subsidios a los servicios y, en vez de salir del bolsillo del Estado, ahora sale exclusivamente del bolsillo de todos nosotros; el Estado tiene que emitir recursos para que lo podamos pagar”.

En este marco, advirtió que “el aumento de la tarifa plena del gas va a significar un golpe fuerte a los bolsillos de los sectores medios”.

“Lo mismo pasa con los combustibles, aumenta permanentemente e YPF es la primera que hace punta; no recuperamos YPF para que sea líder en el ajuste de la tarifa de la nafta sino para que frene las voluntades de las petroleras privadas, lamentablemente ese rol está muy distorsionado”, cuestionó.

Consultado sobre si la política tarifaria del Gobierno de Alberto Fernández se asemeja a la de Mauricio Macri, señaló que “no va a ser igual pero va a tender a ser parecida”.

En otro fragmento de la entrevista que dio De Vido este domingo, sostuvo que mantener el acuerdo con el FMI “no nos va a dar ninguna posibilidad, ni expectativa de progreso”. “Coincido con Máximo Kirchner, cuando renunció (a la presidencia del bloque) planteó y advirtió que el acuerdo con el FMI nos iba a traer problemas muy graves de sustentabilidad de la deuda, de desarrollo, y de crecimiento de pobreza e indigencia”.

Por último, en el plano electoral, el ex ministro dijo que “nosotros (los peronistas) lamentablemente no estamos a tiempo de generar una interna y normalizar el partido” para “poder conducir un frente nacional de liberación”. “La falta de representatividad de los candidatos está claramente en el dedo de Cristina, se ha equivocado casi siempre…”, advirtió. No obstante señaló que si en las PASO “no pueden presentarse todos aquellos que quieran jugar dentro del peronismo, tal vez ella podría ser la que lo conduzca”, planteó y concluyó que si en las Primarias “no sacamos más del 40% de los votos es game over”.

Nota gentileza de Infobae.-

Fotografía: Julio De Vido, ex ministro de Planificación del kirchnerismo (Gustavo Gavotti).-