Julieta Makintach pidió la nulidad de la imputación en su contra: «Caza de brujas»

tro de los argumentos centrales del pedido de nulidad presentado por Makintach es la falta de precisión en la imputación. Los abogados sostienen que el requerimiento fiscal no delimita con claridad los hechos atribuidos, su calificación legal ni la participación concreta de la jueza.

Según la presentación, la narración de la acusación es fragmentaria y heterogénea, lo que impide a la imputada “conocer con certeza cuál sería su accionar punible” y, por ende, ejercer adecuadamente su defensa. La defensa advierte: “Nadie puede defenderse de lo que desconoce. Es decir, para otorgar al imputado la posibilidad de pronunciarse en el proceso (defenderse) es necesario que antes se le informe en forma detallada, circunstanciada, precisa, determinada, qué hecho se le imputa”.

La presentación también cuestiona la acumulación de figuras penales en la acusación (cohecho, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios), sin discriminar qué hechos se corresponden con cada tipo penal ni cuál sería la conducta concreta de Makintach. Para la defensa, esto configura una acusación en bloque, basada en testimonios indirectos y rumores periodísticos, lo que vulnera el principio de legalidad penal y acarrea la nulidad del requerimiento.

En esta línea, los abogados también sostuvieron que la coexistencia de un proceso de jury y un requerimiento de enjuiciamiento penal por hechos disímiles y contradictorios coloca a la jueza en una situación de indefensión y doble persecución.

