Juliana Di Tullio afirmó que el «dólar blue no afecta la economía» y pidió policías en cada cueva

”, afirmó Di Tullio quien agregó que es hoy que «es obvio» que la vicepresidenta Cristina Kirchner «banca» a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, a quien valoró por tener «todos los números en la cabeza» y también «a toda la gente».

«Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio«, respondió Di Tullio al ser consultada por radio Futurock sobre el aval de la vicepresidenta a la titular del Palacio de Hacienda.

La legisladora consideró a Batakis una economista «peronista» y destacó que, en consecuencia, «tiene todos los números en la cabeza pero también a toda la gente, y eso es lo importante».

Además, la elogió por ser «una mujer que tiene muchas agallas» y destacó su gestión al frente del Ministerio de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, al valorar que «ordenó las cuentas rápidamente«.

«Si se devalúa, como quiere el sector agropecuario, a nosotros se nos licúa el salario en dos minutos y eso aniquila a millones de personas», advirtió.

En la misma línea, consideró que los productores de soja «actúan un enojo desmedido» cuando, en realidad, buscan «doblar el brazo» del Gobierno y «que se pierda el control sobre el tipo de cambio«.

Nota de MinutoUno.-