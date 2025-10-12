Juegos Bonaerenses 2025: Este lunes 13 parte rumbo a Mar del Plata la delegación de Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La delegación de Roque Pérez partirá mañana lunes 13 de octubre a la 01:30 horas, desde la puerta del Palacio Municipal, rumbo a la ciudad de Mar del Plata, para participar de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, una de las competencias deportivas y culturales más importantes de la provincia.

Durante la estadía, la delegación local formará parte del acto de apertura oficial, que se realizará el lunes por la tarde en el Paseo Las Toscas.

Roque Pérez competirá en distintas disciplinas y en las siguientes categorías:

• Juveniles: Fútbol Playa Sub-18, Futsal 16, Pesca Sub-18, Rugby Femenino y Cocineros (postre).

• Adultos Mayores: Newcom, Pádel Masculino y Bochas Femenino.

• Personas con Discapacidad (PCD): Atletismo (Bala, 100 metros y Salto en Largo).

Además, Roque Pérez competirá en Bonaerenses en Carrera, representado en Adultos Mayores, Sub-18 Femenino y Sub-18 Masculino.

Los Juegos Bonaerenses 2025 constituyen uno de los eventos más significativos de la provincia, promoviendo la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo en todas sus disciplinas.-

