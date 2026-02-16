El presidente Javier Milei mantendrá una extensa agenda internacional con varias salidas del país que iniciará a mediados de esta semana con un viaje a Estados Unidos, pero que incluye un paso fugaz por Chile y un desembarco en el interior de la Argentina.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el cronograma del libertario se vio sometido a constantes cambios a raíz de la última invitación cursada por el republicano Donald Trump para participar del evento que formalizará el Board of Peace que creo bajo la idea de desarticular el conflicto en Medio Oriente.

De esta forma, se espera que el mandatario parta a Washington el próximo miércoles a dar el presente en el foro multilateral que incluye la participación de algunos países, con marcada ausencia de los Europeos, y que en la región solo conquistó la adhesión de Paraguay y Argentina.

El evento está convocado para el 19 de febrero, y se espera que, tras la asistencia, Milei regrese a Buenos Aires, para algunos días más tarde volver al territorio estadounidense.

Es que, para el 7 de marzo, el republicano convocó a una reunión de mandatarios de Latinoamérica de la que se espera la asistencia de Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y José Jeri (Perú), entre otros.

La Argentina integrará el intercambio que tiene como objetivo discutir la injerencia de China en el territorio americano, tema que preocupa al mandatario republicano que aspira a neutralizar su poderío.

Algunos días más tarde, Milei volará a Manhattan para protagonizar el Argentina Week, programado del 9 al 11 de marzo. Allí, se mostrará escoltado por varios integrantes de su Gabinete, en particular del ministro coordinador, Manuel Adorni, uno de los expositores, y disertará el 10 del mes.

Asimismo, tiene en agenda la ceremonia de traspaso de mando para consolidar la asunción del reciente electo Antonio Kast en Chile que se celebrará el 11 de marzo en el Palacio de la Moneda. Kast y Milei mantienen sintonía ideología, incluso el día después de los comicios, el chileno visitó la Argentina para reunirse con el libertario.

La gira de viajes hasta entonces confirmados culmina con un nuevo desembarco en el interior del país en el marco del Tour de la Gratitud. Tras haber cancelado la visita a Mendoza por sus compromisos en Estados Unidos, desde La Libertad Avanza trabajan en reprogramar las fechas, sin embargo, aseguran que el 19 de marzo, el Presidente recorrerá Tucumán. La excusa formal será el nuevo evento de la Fundación Federalismo y Libertad fechado para mediados de mes.

