Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Francos

El presidente Javier Milei le tomó juramento hoy a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.
La ceremonia fue breve y se concretó después de la reunión que encabezó Milei junto a más de 100 senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO.
Posteriormente, el jefe de Estado tenía previsto viajar a Miami para participar mañana del Ámerica Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad.
Noticias Argentinas.-
