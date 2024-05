Javier Milei en el Luna Park: 10 frases destacadas

El presidente Javier Milei hizo una mordaz observación esta noche respecto a su intento infructuoso de presentar su reciente obra en la Feria del Libro, expresando su gratitud irónica hacia aquellos que intervinieron en el incidente, pues sin su intervención, el evento en el Luna Park no habría sido posible, al que él mismo calificó como una «celebración».

En la red social X en la cuenta de «Oficina del Presidente, escribieron»: «Mis agradecimientos a los seguidores del kirchnerismo», ironizó Milei, tras el enfrentamiento con las autoridades de la Feria y la cancelación de su presentación.

10 frases destacadas de Javier Milei en el Luna Park:

“En primer lugar, además de darle las gracias al Jefe, a mi hermana, además también quiero darle las gracias a cada uno de mis ministros que están presentes; darles las gracias a diputados y a senadores que están aquí festejando la fiesta de la Libertad.”

“Parece que ibas a necesitar más de diez salas José Hernández para recibir esto.”

“Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo.”

“Y, en realidad, el subtítulo es ‘De la teoría económica a la acción política’.”

“Esos enemigos que, de repente, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que sigan el socialismo y la miseria.”

“Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastantes quilombos?”

“El camino hacia la miseria, la trampa que nos lleva a la miseria, el buenismo socialista, porque demanda cada vez más intervención y peor va a funcionar la economía, al tiempo que tenemos menos libertad y se bloquea el mecanismo de coordinación y de generación de información.”

“En ese contexto, una de las cosas que yo digo es: los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no esté la intervención del Estado. Porque si está la intervención del Estado, el problema no es el mercado, el problema no es la gente, el problema son los políticos.”

“Y si ustedes creen, aun así, sin que esté el Estado, hay un fallo de mercado, vayan y hagan el análisis de vuelta porque está mal.”

“Che, qué ignorantes, eso que nos dicen fascistas a nosotros, ¿no?”

Noticias Argentinas.-