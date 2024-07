Javier Milei contra Marcelo Longobardi: ataque a la libertad de expresión en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a generar polémica una vez más al compartir en su cuenta de X (anteriormente Twitter) comentarios despectivos hacia el periodista Marcelo Longobardi. Una movida que se repite frente a periodistas y representa un ataque directo a la libertad de expresión. Milei difundió un mensaje que califica a Longobardi de «chanta».

Javier Milei y su apoyo a insultos en redes sociales

Fiel a su estilo, Javier Milei no escribió el mensaje ofensivo, pero sí lo compartió en su cuenta, mostrando su acuerdo con las declaraciones. El tuit en cuestión proviene del usuario identificado con los libertarios, conocido como «Gordo DAN» , cuyo nombre real es Daniel Parisini (@GordoDan_). En el mensaje, Parisini descalifica al periodista líder del prime time en radio, acusándolo de emitir «la peor opinión que has escuchado en tu vida».

Además, Milei retuiteó otro mensaje del usuario @PregoneroL, que decía: «No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta», acompañado de un fragmento de una entrevista de Jaime Bayly a Longobardi. En la entrevista, Longobardi cuestiona a Donald Trump y destaca la figura de Joe Biden, lo que contrasta con las reiteradas expresiones de apoyo de Milei hacia el exmandatario republicano.

Las declaraciones de Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia

Esta mañana, Marcelo Longobardi respondió a los ataques de Javier Milei y sus seguidores durante su programa en Radio Rivadavia. El periodista comentó:

– «Yo veía en Biden cosas mejores que el promedio de las personas que veían a Biden».

– «El presidente no lee la prensa internacional».

– «El papel de Biden ha sido ordenado en términos generales».

– «El presidente en un posteo me tilda de chanta. Se ve que hay que estar con los ganadores para Milei».

– «Está claro que Biden ha tenido que declinar, no conocemos los detalles».

– «El (Milei) dice que no hay opinión donde yo no la pifie. Se ve que se molestó conmigo. Me llamó idiota, dinosaurio idiota. Idiota, puede ser. Dinosaurio no me gusta».

– «Pero bueno…se ve que se molestó conmigo. Yo no le voy a dar a esto mayor relevancia. El Presidente está más enojado de lo que corresponde con todo el país. Habla más de él».

– «Se ve que tiene poco que hacer el Presidente. Seguramente activará a su jauría de trolls.»

– «Pienso que es un autócrata, que es un desordenado, que tiene conexiones internacionales escabrosas».

Controversias y críticas a la gestión de Milei

Este episodio se suma a una serie de controversias que han marcado la gestión de Milei desde su asunción el 10 de diciembre. Pese a sus promesas de campaña de defender la libertad económica y de expresión, sus acciones contradicen sus palabras. Los ataques a periodistas y la difusión de mensajes ofensivos desde su cuenta oficial generan preocupación sobre el respeto a la libertad de prensa en Argentina.

Noticias Argentinas.-

El presidente Javier Milei apoyó los insultos de Daniel Parisina, conocida en las redes sociales como el tuitero @GordoDan_.