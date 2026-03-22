Israel comenzó los bombardeos a los puentes sobre el río Litani para separar el sur del Líbano

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El Gobierno libanés refuerza la seguridad ante el avance militar israelí y el desplazamiento de civiles.

El Ejército de Israel llevó a cabo un bombardeo sobre el puente de Qasmiya, una infraestructura clave sobre el río Litani en el sur del Líbano, en el marco de la ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ataque, que tuvo lugar este domingo, marcó el primer objetivo concreto de la operación destinada a cortar las rutas de suministro utilizadas por Hezbolá.

El puente era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, lo que agrava el impacto logístico y humanitario en la región, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ante la inminencia del ataque, el Ejército libanés decidió evacuar sus posiciones en la zona de Qasmiya, cercana a la autopista Borj Rahal y la carretera costera. La retirada fue confirmada oficialmente por las fuerzas armadas del Líbano, que señalaron que la decisión respondió a las amenazas directas de Israel sobre el área.

En paralelo, el primer ministro libanés, Nauaf Salam, encabezó una cumbre de seguridad junto a autoridades militares y de seguridad interior para evaluar la situación. Durante el encuentro, fue informado sobre el avance de la operación israelí, el desplazamiento forzado de población y los crecientes problemas de seguridad en distintas regiones del país.

Frente a este escenario, Salam ordenó reforzar los controles y medidas de seguridad en las zonas afectadas, con especial énfasis en Beirut, con el objetivo de proteger a la población y evitar un deterioro mayor de la situación interna. La escalada militar mantiene en alerta a toda la región, ante el riesgo de una ampliación del conflicto.

Noticias Argentinas.-

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