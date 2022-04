Intendentes del PJ le reclamaron a Vidal mayor seguridad, policía local y recursos

Un grupo de intendentes y legisladores peronistas le solicitó a la gobernadora el traspaso de la policía a los municipios y recursos para implementar mejores políticas de seguridad en la provincia.

Un grupo de intendentes peronistas le reclamaron ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal el traspaso de la policía local a los municipios con los recursos correspondientes para avanzar en una mejor política de seguridad. “Queremos visibilizar la responsabilidad que tenemos los intendentes sobre la seguridad. No venimos a politizar un tema que le duele a todos los bonaerenses, tanto en el Conurbano como en el interior. Queremos aportar a una mesa de diálogo”, destacó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, uno de los impulsores de la iniciativa.

Los intendentes hicieron su anuncio en la Legislatura bonaerense acompañados de legisladores opositores. “Hay que construir una política pública fuerte para combatir el delito que es cada vez más feroz en la provincia de Buenos Aires”, señaló la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y reclamó “un abordaje real e integrado junto a la Provincia, los Municipios, la Justicia y las fuerzas de seguridad, contemplando la necesidad urgente de ampliar el número de efectivos en las calles bonaerenses y trabajar por una solución real”.

Inasurralde y Magario encabezaron al grupo de jefes comunales que junto a los legisladores peronistas, con la ausencia del Frente Renovador, se dieron cita en la puerta de la Legislatura para desplegar un encuentro sobre seguridad donde reclamaron una mesa de diálogo con el gobierno para trabajar y lograr “una mejor coordinación de actividades”.

“Estamos todos los días cara a cara con los vecinos. Los medios de comunicación saben que no es una cuestión exclusiva de un distrito sino que abarca a todo el territorio de la Provincia. Nuestra preocupación es por nuestros vecinos a quienes acompañamos”, aseguró el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, viejo caudillo peronista. “Sacamos dinero importante de nuestro presupuesto para la seguridad. Todos compramos patrulleros, motos, centros de atención en la seguridad, cámaras y botones antipánico. Pero no tenemos una ley en la cual diga que un intendente pueda decirle a un comisario dónde están la mayoría de los delitos. Estamos afuera. No podemos explicar que no tenemos la Policía Local”, agregó Descalzo, otro de los impulsores de la presentación del proyecto.

“Todos los que estamos aquí nunca fuimos convocados a una mesa de trabajo para discutir la cantidad de proyectos en materia de seguridad”, afirmó Insaurralde y reclamó a la gobernadora macrista que “si nos van a transferir los problemas, transfieran también las responsabilidades con recursos”. El dirigente de Lomas de Zamora apuntó además que querían “tomar experiencias que este Gobierno ha realizado, no queremos inventar nada. Macri traspasó a la Ciudad de Buenos Aires la policía porque entendía que quien es jefe de la ciudad conoce las necesidades de cada barrio”.

A su turno, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que “son los municipios, con fondos municipales, las que nos hacemos cargo de la formación, capacitación y mantenimiento de estas fuerzas, pero no nos delegan la operatividad directa”, y reclamó una mesa conjunta con el gobierno para agilizar el trabajo “para la prevención y disuasión del delito”.

La mesa fue integrada por intendentes del conurbano y del interior, además de los legisladores de los bloques representativos de los distintos espacios del justicialismo bonaerense. Participaron los diputados nacionales Fernando Espinoza y Wado de Pedro y los legisladores provinciales Florencia Saintout, Marisol Merquel, Facundo Tignanelli, Rocío Giaccone, Darío Díaz Pérez y Teresa García, entre otros. Además intervinieron los intendentes Juan Pablo de Jesús del Partido de La Costa, Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Marcelo Santillán (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Juan Ustarroz (Mercedes), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Néstor Álvarez (Guaminí), Roberto Álvarez (Tres Lomas), Hugo Corvatta (Saavedra) entre otros.

Enterados del encuentro, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Cristian Ritondo solo atinaron a decir que la "mesa de diálogo" que reclaman los intendentes peronistas ya existe y que son 32 los municipios que convinieron el traspaso de la Policía Local a la Policía Comunal.