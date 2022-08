Innovación y medios: arranca la 10° edición de la Media Party

Desde hoy 25 de agosto, referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Vox brindarán charlas, talleres y conferencias magistrales en Ciudad Cultural Konex, con entrada gratuita.

Más de 2.500 emprendedores, periodistas, desarrolladores y diseñadores del mundo se juntarán para «pensar el futuro de la industria de los medios» en la décima edición de la #Media Party, una de las conferencias de innovación más importantes de la región que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto en Ciudad Cultural Konex, ciudad de Buenos Aires.

Referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Vox formarán parte de las charlas, talleres y conferencias magistrales que se brindarán en este encuentro, que tendrá entrada gratuita con inscripción previa.

«Media Party nació en 2012 y creció año a año en la cantidad de propuestas, speakers, audiencias e impacto en el ecosistema de medios, entre otros aspectos que definen la evolución que vivimos de aquella primera edición a 2022», contó a Télam Mariano Blejman, fundador de Media Party.

Hoy, esta conferencia «es una marca de referencia global y un espacio clave para pensar los medios latinoamericanos. Esta edición es especial no solo por un lineup increíble sino también porque será un reencuentro presencial después de nuestra última edición virtual», destacó.

Edición 2022: presencial y con focos clave

Esta edición no solo será presencial sino que además hará foco en las tendencias del momento: audiencias, producto digital y monetización. Además, se tratarán la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización y la seguridad, otros ejes clave.

La invitación, en línea con el espíritu de esta conferencia, será a descubrir, aprender haciendo y crear de manera colaborativa.

El encuentro será en formato presencial los días 25, 26 y 27 de agosto de 2022 en Ciudad Cultural Konex, Buenos Aires.

Así los participantes podrán encontrarse con más de 20 conferencias magistrales dirigidas por expertos mundiales, conocer experiencias innovadoras de medios de todo el mundo, capacitarse en workshops de lo más diversos, generar historias, herramientas o productos digitales en el hackatón.

Algunos de los speakers ya confirmados son: Chris Moran, de The Guardian; Trei Brundrett, de Vox Media; Ariel Zirulnick, de KPCC/LAist; María Teresa Ronderos, de CLIP; Maggie Farley, de ICFJ y Aron Philofer, de Temple University.

«Además, contamos con el apoyo de la comunidad de Decentraland para financiar proyectos de web3 y periodismo», comentó Blejman.

Inscripciones

Media Party es un evento independiente, nacido de la comunidad de Hacks/Hackers Buenos Aires, y cuenta con el apoyo estratégico de Hacks/Hackers global.

Según una encuesta de la propia organización, más del 72% de los participantes reveló que el encuentro tuvo un impacto positivo en su organización.

«¡Es el reencuentro post-pandemia! Sabemos que hay muchos profesionales, estudiantes, expertos que, al igual que nosotros, están esperando volver a conectar con la comunidad de Media Party, ansiosos por aprender, conversar, conocerse y generar impacto», remarcó Blejman.

Esta edición contará con el apoyo como main partner iniciales de Meta, Google News Initiative y ICFJ, como super sponsor a Hacks/Hackers, y a Telecom como sponsor tecnológico, entre otros.

La entrada al evento es gratuita, pero es necesario registrarse para asistir en el sitio de la Media Party.

