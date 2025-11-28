Informaron que el grupo Miranda podría tomarse el 2026 para descansar

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Luego de los shows que hicieron de forma reciente, los integrantes de Miranda, Ale Sergi y Juliana Gattas quedaron envueltos en versiones que apuntan a una inminente separación. Esto se daría por diferentes criterios y porque precisan una pausa. Vale mencionar que están preparando una serie de shows que tendrían fecha en diciembre.

Si bien los músicos pop no hablaron al respecto, Ángel De Brito, en su programa de streaming, aseguró que los artistas iban a tomarse un tiempo “hasta próximo aviso”. Asimismo, afirmó que se trata de una pausa necesaria y que “anunciaron su vuelta para el 2027”.

Fiel a su estilo, el conductor de LAM agregó: “Ojalá que sea para hacer música nueva, pero, la versión que tengo es que Ale Sergi está hinchado las bolas de Juliana Gattas porque él es súper prolijo y ella es más volada”.

Hasta el momento, el dueto sigue ensayando y abocado a difundir los conciertos que tienen por delante, y no han hablado respecto de sus planes a futuro.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

