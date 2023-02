Inflación sin control: ¿qué productos sufrieron más aumentos y cuál es el plan para frenarlos?

Luego de conocerse la inflación oficial de enero (6%), impulsada en gran medida por los aumentos en la carne, se estima que en febrero la evolución de los precios minoristas corra una suerte similar. Según los economistas que suelen adelantar sus pronósticos, el alza se ubicará entre el 5,5 % y 6,1%. ​Con estas estimaciones, la inflación interanual superará el 100%, después del 98,8% de enero, que fue el valor mayor en 31 años. Según destacó el IERAL, de la Fundación Mediterránea, «en caso de que el IPC de febrero iguale o supere el 5,3 %, entonces la Argentina habrá regresado a la inflación de tres dígitos en la medición interanual», destacan. Los alimentos se encarecen por encima de la inflación Durante enero de 2023, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) fue de 7,2%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 109,8% y 108,0%, en términos interanuales. En el primer mes del año, la CBA registró un valor de $ 23.315 para un adulto, mientras que la CBT costó $ 52.925. En este sentido, un hogar de tres integrantes (compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años) necesitó $ 57.355 para no caer en la indigencia y $ 130.196 para superar el umbral de la pobreza). En tanto, un hogar de cuatro integrantes necesitó $163.538,68 para no caer en la pobreza y $ 72.043 para no ser indigente%. En el caso de un hogar de cinco integrantes (compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año), se necesitó $ 75.774 para alcanzar a comprar la CBA y $ 172.007 para la CBT. Según la consultora Ecolatina, los precios estacionales se movieron 5% (2,1 puntos por debajo de la primera quincena de enero), moderado por un menor crecimiento en indumentaria, verduras (aunque por encima del promedio) y algunos rubros asociados al turismo. En tanto, los precios regulados mostraron un menor dinamismo que el mes pasado: avanzaron 3% mensual. La carne, en alza El precio de la carne vacuna ha venido aumentando en los últimos meses, lo que impactará directamente en la inflación de febrero. Según un informe elaborado por los frigoríficos enrolados en CICCRA (Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina), el rebote en el precio de la hacienda en pie durante enero ya incidió en los valores que se exhiben en el mostrador, aunque el IPC no los reflejó completamente. Como consecuencia, los precios de los principales cortes medidos por el INDEC exhibieron alzas mensuales muy inferiores a las del nivel general del IPC y del capítulo alimentos y bebidas. Durante diciembre de 2022 y enero de 2023, el alza promedio de los precios de los principales cortes vacunos medidos por el INDEC fue del 3,7%. Sin embargo, si se compara con el primer mes de 2022, la suba fue de casi el 48%. Además, en la evolución del nivel general del IPC-GBA, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna cayó un 24,9% en el último año. “Si bien en enero de 2023 el rebote que registró el precio de la hacienda en pie impactó sobre el precio de la carne vacuna en el mostrador, por una cuestión de tiempos de medición el IPC no reflejó este fenómeno de forma completa”, indicó el reporte. El número de cabezas faenadas en enero de 2023 se mantuvo en un nivel elevado, con una participación de hembras en la faena total ligeramente por encima del límite superior del intervalo compatible con el sostenimiento del rodeo vacuno. En el primer mes del año se faenaron 1,185 millones de cabezas de hacienda vacuna, y la faena de hembras aumentó un 23,1% anual, llegando a representar el 45,4% de la faena total. En enero de 2023 se produjeron 271 mil toneladas res con hueso de carne vacuna, es decir, un 21,6% más que en enero de 2022. El peso promedio del animal faenado se mantuvo en 229 kilos. En cuanto al consumo per cápita de carne vacuna, el promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 49,3 kg/año en enero de 2023, lo que resultó un 4,4% mayor que en enero de 2022. Control al precio de la carne Desde el sábado comenzó a regir el plan «Precios Justos Carne», una iniciativa que establece rebajas del 30% para siete cortes en grandes cadenas de supermercados. Además, tendrá reintegros de 10% en las compras en carnicerías y minimercados en los pagos con tarjeta de debito hasta fin de año. Tendrá vigencia hasta el 31 de marzo y se estima un piso de comercialización de 18.000 toneladas mensuales. Este nuevo programa suplanta al «Cortes Cuidados» que se aplicaba el año pasado. De esta manera, los precios de la carne hasta fines del próximo mes quedarán de la siguiente manera: Asado: $1.031 (kg)

Nalga: $1.375 (kg)

Matambre: $1.310 (kg)

Vacío: $1.351 (kg)

Falda: $675 (kg)

Paleta: $1.113 (kg)

Tapa de asado: $1.035 (kg) Después del plazo, estos cortes tendrán una pauta de aumento de 3,2% mensual hasta el 30 de junio. Por otro lado, habrá promociones para el Banco Nación y la aplicación MODO con descuentos del 35% los viernes y sábados y tope de reintegro de hasta $3.000. Además, por la resolución general 5330/2023, la AFIP oficializó el reintegro del 10% para consumidores finales con compras por tarjetas de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o fitech desde principios de marzo hasta fin de año. Será solo en establecimientos de comercialización de carne vacuna y con un tope de devolución de hasta $2.000 mensuales. Asimismo, la AFIP creó un nuevo «Registro de Carnicerías», para que las entidades financieras acrediten la suma en las cuentas de los consumidores finales a los 3 días de realizada la operación y el detalle deberá figurar en el resumen de cuenta físico o electrónico de los clientes. “El objetivo de esta medida es estimular la formalización de la economía y el cumplimiento tributario”, destacó el organismo en un comunicado. Al anunciar el programa a comienzos de esta semana, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, afirmó que las medidas contemplan un «agresivo descuento» en siete cortes «que en Argentina representan aproximadamente 30% de las 182 mil toneladas mensuales que se consumen en el país».