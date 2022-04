Inflación: El 85% de los productores considera que las medidas adoptadas por el gobierno serán perjudiciales para el sector agropecuario

La invasión de Rusia a Ucrania se percibe como una oportunidad En el frente externo, el conflicto en el Mar Negro ha tenido un gran impacto en los mercados dada la importancia de Ucrania como productor y exportador de trigo y maíz (además de fertilizantes), y el papel preponderante de Rusia en los mercados de energía. “Esto ha producido aumentos no previstos en los precios de trigo, maíz, soja, fertilizantes, petróleo, etc., con impactos positivos para los países exportadores de cereales y oleaginosos, pero negativos para quienes deban importar fertilizantes y combustibles”, explica el informe. Los académicos sostienen que a los movimientos en los precios hay que sumarle los problemas en las cadenas de suministros, tal como está sucediendo con el gasoil en plena época de cosecha en la Argentina. “Aún no pueden estimarse con precisión ni la duración del conflicto bélico ni sus consecuencias finales en lo humanitario, que por supuesto son muy malas. Para la Argentina, los impactos referidos a lo comercial tienen aristas positivas y negativas. Desde el punto de vista positivo, el aumento de los precios internacionales de cereales, oleaginosas y carnes vacunas, por una menor producción global y problemas logísticos en el Mar Negro, implica un incremento de la rentabilidad. Por otra parte, el incremento de precios de insumos, combustibles y problemas logísticos crea aumentos de costos para los productores”, indican. De la encuesta se deduce que, aun así, un mayor porcentaje de productores piensan que los factores positivos excederán a los negativos. Un 51,6% de los productores piensa que se presentan oportunidades de mejores precios en los mercados internacionales, en particular trigo y maíz, cereales de los que Ucrania es un muy importante productor y exportador. No obstante, un 24% de los productores piensa que el alza del precio de los combustibles y el encarecimiento de fertilizantes y otros insumos constituirán amenazas ciertas para la rentabilidad del sector.