Indecisos, libertarios y voto joven: los sectores clave que podrían definir la interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich

Los presidenciables de Juntos por el Cambio profundizarán sus recorridas por el territorio bonaerense y mantendrán su discurso duro, por un lado, y moderado por el otro. Santa Fe será la próxima batalla.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dicen que no cambian su estrategia electoral. “Lo que funciona no se toca”, resumen. El jefe de Gobierno porteño planea profundizar su “modo zen” y la ex ministra de Seguridad, el discurso duro. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, ambos comenzaron a ajustar el trabajo de conquista de votos, por fuera de su núcleo duro, para poder ganar la PASO del próximo 13 de agosto. En ese sentido, aunque ninguno le quita la mirada a Córdoba y Santa Fe – dos territorios importantes en el Padrón Electoral- las próximas cinco semanas intensificarán su trabajo territorial en la madre de todas batallas: la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a pescar en otra pecera”, dicen en el ala moderada de Juntos por el Cambio. En el equipo estratégico descartan la teoría de la elección de los tres tercios, como planteó Cristina Kirchner, y aseguran que hay un escenario de “cuatro cuartos”, donde se ubicarían los votos peronistas, libertarios, de Juntos por el Cambio y los indecisos. A ese último sector es al que apuesta Rodríguez Larreta que, en su mayoría, está integrado por los jóvenes y los que no asisten a las urnas el día de la elección. “Buscamos más amplitud”, resaltan.

Los halcones coinciden en que ya no hay un escenario de tres tercios pero, en cambio, creen que se debe a que Bullrich logró recuperar el voto que se había fugado en su momento hacia Javier Milei. En las encuestas que manejan aseguran que el líder libertario cayó al menos 6 puntos y que ese hecho coincidió con un crecimiento de la presidenta del PRO en uso de licencia.

Horacio Rodríguez Larreta junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y su candidato a gobernador, Diego Santilli. Horacio Rodríguez Larreta junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y su candidato a gobernador, Diego Santilli.

Con esos objetivos, los presidenciables del PRO intensificarán las recorridas por el territorio bonaerense. Rodríguez Larreta participará de la vigilia en Tucumán por el Día de la Independencia pero planea retomar sus actividades en el conurbano e intensificar su “modo zen”, que consiste en presentar sus propuestas dos veces por semana con perfil moderado. “Va a fondo con las propuestas”, resalta su equipo que, en comparación con Bullrich, aseguran que el alcalde porteño maneja más problemáticas que la seguridad, como por ejemplo, la educación y economía.

Bullrich ya tiene planeada una agenda en La Matanza por el Día de la Independencia y participará de un desfile militar este domingo. Según confirmaron a Infobae, reducirá las visitas al interior del país para abocarse a la provincia de Buenos Aires en el último tramo de la campaña, en busca de consolidar su discurso halcón y ganar la PASO.

De todos modos, ninguno de los dirigentes del PRO descuida el interior del país. Bullrich reforzó su vínculo con los dirigentes opositores de Córdoba durante los comicios que tuvieron a Luis Juez como candidato a gobernador. Según confesaron a este medio, la ex ministra de Seguridad logró “fidelizar” su relación con los militante locales, lo que la ayudará a construir la estructura necesaria para la fiscalización del próximo 13 de agosto.

También está pendiente de Mendoza, donde su máximo aliado radical, Alfredo Cornejo, buscará retener la Gobernación para la UCR y suceder a Rodolfo Suárez. El senador viene de vencer en la PASO a Luis Petri, el compañero de fórmula de Bullrich, y espera ganar las generales del 24 de septiembre. Otro de sus correligionarios del ala dura es Luis Naidenoff, quien espera renovar la banca de senador por Formosa.

Rodríguez Larreta, por su parte, logró la foto de triunfo en San Juan, donde Juntos por el Cambio dio el batacazo al vencer al peronismo. Pero no descuida Córdoba. Esta semana viajó para apoyar a Rodrigo de Loredo – quien competirá por la Intendencia el próximo 23 de julio- y aprovechó para reunirse con más de 60 intendentes radicales en Río Tercero. El jefe de Gobierno porteño también tiene sus fichas puestas en los comicios de Entre Ríos, donde se postula Rogelio Frigerio a gobernador.

La próxima batalla será Santa Fe. El próximo domingo 16 de julio se realizarán las PASO, donde Juntos por el Cambio dirimirá la candidatura entre Maximiliano Pullaro (Evolución), Carolina Losada (UCR) y Mónica Fein (Socialismo). Tanto Bullrich como Rodríguez Larreta planean viajar el próximo jueves para presenciar el cierre de campaña de sus respectivos aliados pero hasta el momento no confirman su presencia en los búnkers.

Losada es la candidata apoyada de Bullrich y Pullaro el de Rodríguez Larreta. Los precandidatos santafesinos protagonizan una feroz interna, incluso más fuerte que la de sus referentes nacionales, con denuncias cruzadas por narcotráfico y campaña de desprestigio en redes sociales. Ambos tienen grandes posibilidades de ganarle al peronismo local y el resultado de la PASO se pronostica con un final abierto. “Va a estar peleado”, repiten todos los sectores.

Nota de Diamela Rodriguez gentileza de Infobae.-