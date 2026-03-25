Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta: reportan explosiones y heridos. Concurrieron móviles y personal de bomberos voluntarios de Roque Pérez y otras localidades

Los vecinos debieron autoevacuarse ante el peligro. Hay tres empleados heridos con quemaduras y un menor que recibió una esquirla.
Un depósito de garrafas se incendia en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de Bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportaron que se escuchan explosiones, además de que hay varios heridos.
El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, supo la Agencia Noticias Argentinas.
En el lugar trabajaron 10 dotaciones de bomberos, pero el operativo fue complicado debido a que las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda, lo que generó un riesgo latente.
El reporte de heridos indica que tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones, sumado a un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.
El parte médico indica que los trabajadores sufrieron quemaduras y están internados por control clínico, mientras que el joven ingresó al quirófano.
“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.
Noticias Argentinas.-
Concurrieron móviles y personal de bomberos voluntarios de Roque Pérez y otras localidades.-
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