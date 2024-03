Impuesto a las Ganancias: ¿qué sueldos lo pagarán si avanza el nuevo proyecto del Gobierno?

la reforma del Impuesto a las Ganancias que presentó el Gobierno en un borrador a las provincias será categórico. No solo porque deja sin efecto la ley votada en noviembre pasado, y que ubica el “piso” para estar alcanzado en 15 salarios mínimos, sino porque dispone el fin de una serie de deducciones y exenciones que, de aprobarse, hará que que 1,5 millones de trabajadores deban pagar el gravamen. – El impacto de. No solo porque deja sin efecto la ley votada en noviembre pasado, y que ubica el “piso” para estar alcanzado en 15 salarios mínimos, sino porque dispone el fin de una serie de deducciones y exenciones que, de aprobarse, hará que que 1,5 millones de trabajadores deban pagar el gravamen. – Si bien el mínimo no imponible propuesto es $1.250.000 de salario bruto, el mismo que habían presentado en enero, la quita de deducciones y exenciones hace que un soltero sin hijos deba pagar si tiene un ingreso de $1.141.066 brutos, mientras será de $1.509.465, para aquel trabajador que es casado y con dos hijos. – Se descuenta que generará una fuerte controversia en muchos gremios que se habían visto beneficiados con las reformas del último tiempo entre ellos, Camioneros, Bancarios y otros grandes gremios. Por eso, hay expectativa en las próximas horas sobre una fuerte réplica de la CGT, y, quizás, el anuncio del segundo paro nacional.