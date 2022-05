IMPRESIONANTE CRECIDA DEL RÍO SALADO. LA MITAD DE ROQUE PÉREZ BAJO AGUA

Pero no hay que alarmarse, porque esto ocurrió el 16 de mayo de 1993, cuando el agua había avanzado sobre Alberti por la crecida del río Salado y llegaba a Roque Pérez. La mitad del partido de Roque Përez, estuvo bajo el agua y hubo muchísima parte anegada. El ex presidente Carlos Saúl Mendez, sobrevoló las zonas y prometió respaldo a los productores afectados en esa oportunidad. Este redactor fue testigo de ello y sobrevoló las zonas junto al entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, en un helicóptero de Prefectura.

A Carlos Beguerie solo se podía pasar en tractores. Muchos deben recordar esos tiempos, que hoy podrían volver ante el avance también del caudal de agua el río Salado. Esperemos que no.-



