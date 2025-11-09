El piloto argentino de la escudería Alpine,Franco Colapinto, correrá hoy en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y los fanáticos albicelestes realizaron un banderazo en San Pablo anoche.

Hoy domingo en el Autódromo José Pace de Interlagos, el piloto argentino participará del Gran Premio de Brasil, una de las dos fechas de la Fórmula 1 que se disputa en territorio latinoamericano, ya que la otra ya se llevó a cabo en México.

Por ello, al ser la única fecha en Latinoamérica, los fanáticos argentinos apuntan a estar presentes en Brasil por estas épocas y acompañar a Colapinto que largará décimoctavo en este Gran Premio.

Al igual que el año pasado, los fanáticos se hicieron sentir en el autódromo paulista con banderas y cánticos pero, también, realizaron un gran banderazo en la Plaza Alexandre de Gusmão, en Interlagos.

«Nos volvemos a encontrar para celebrar el orgullo de ver a Colapinto en la Fórmula 1. Esto no es solo una muestra de aliento, es una fiesta, una manera de agradecerle todo lo que nos hace sentir» rezaba previamente la convocatoria para este encuentro albiceleste en suelo brasileño.

Además, la convocatoria recalcó que «nada de cánticos contra Brasil ni canciones futboleras; evitar camisetas de fútbol; llevar una bolsa para limpiar al final y traer tu bandera o remera argentina o de tu escudería favorita».

