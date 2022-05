Hugo Moyano contra Carrió: «Tiene problemas y dice cualquier disparate»

En diálogo con C5N, el líder de Camioneros cargó contra el Gobierno y rechazó que apliquen el «gradualismo» que predican en sus políticas.

El titular de Camioneros, Hugo Moyano, estuvo en el piso de C5N y criticó con dureza al Gobierno por el estilo con el que aplican sus políticas y cargó con dureza contra la diputada oficialista Elisa Carrió al asegurar que “dice cualquier disparate” y que “tiene problemas mentales”.

Consultado sobre los desencantados con el oficialismo, indicó que “hay muchos” y aseguró que es cada vez más evidente “por más que hayan puesto en marcha este aparato de comunicación” al que “la gente no le presta la atención de antes” por lo que “el peronismo va a volver a ser gobierno”.

“No creí que iba a hacer las cosas con tanta brutalidad. No en la forma en que lo hicieron”, aseguró y apuntó contra “esa estupidez que dicen que es gradualismo, el 500% de aumento es gradualismo, yo no sé si se hacen o son”.

“Creo que más allá de su conocida actividad política o formación política son incapaces, no les veo capacidad. Es muy de tontos lo que hacen. No quiero ofender pero como camionero no tengo otra forma”, agregó.

Consultado sobre si lo quieren meter preso declaró: “Yo creo que sí, pero no me preocupa”. En ese sentido afirmó que le dijo a su gente: “Si voy en cana, sigan luchando”. M1.-