Hoy muchos hablan de los derechos humanos en Qatar, pero se olvidaron del Mundial Argentina 1978.

“Los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política o no saben nada de deporte o no saben de política”, es una frase que hace tiempo me dijo Gerardo Caetano, exfutbolista y hoy destacado historiador uruguayo. Lo recuerdo porque la Argentina de hace algunos días estaba agitada por la negativa de la selección blanquiceleste a jugar en Jerusalén.

Fue el polémico escenario que eligió Israel y que Lionel Messi y sus compañeros consideraron riesgoso a menos de una semana de su debut en Rusia 2018. Es una Argentina que, además, celebra este junio los cuarenta años del Mundial 78. Fue su primera Copa del Mundo, pero la alegría quedó históricamente opacada porque fue ganada bajo la peor de sus dictaduras, que intentó ocultar asesinatos, desapariciones y torturas con los goles de Mario Alberto Kempes, héroe de la conquista.

La Copa del 78 fue también el primero de los siete Mundiales que cubrí como periodista. Tenía diecinueve años y era novel cronista de Noticias Argentinas (NA). La agencia era uno de los pocos medios de prensa en los cuales, en aquellos tiempos del horror, las Madres de Plaza de Mayo podían dejar sus comunicados que avisaban la masacre.

Yo no tenía militancia ni formación política. Vivía en una clase media que, recuerdo, celebró aliviada el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 liderado por el general Jorge Rafael Videla. Parecía un golpe más en la accidentada vida democrática del país, que en aquellas décadas siempre era interrumpida por el llamado “Partido Militar”. Pero la de Videla fue la dictadura más sangrienta de todas. Y llegó el Mundial.