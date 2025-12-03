Hoy hay recolección de residuos reciclables en Roque Pérez (limpios y secos)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que la recolección de residuos reciclables (Ecocestos) se realizará nuevamente hoy miércoles 3, siguiendo el cronograma establecido.

Los materiales que deben disponerse para esta recolección son: metales, plásticos, vidrio, cartón, papel y otros reciclables limpios y secos.

Se solicita a las vecinas y los vecinos sacar únicamente residuos reciclables en las jornadas correspondientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, optimizar el trabajo del personal municipal y continuar fortaleciendo las acciones de cuidado ambiental en nuestra comunidad.

Asimismo, se recuerda que quienes no cuenten con ecocestos pueden igual sacar sus reciclables en bolsas o cajas.

Limpios y secos: para desechar los reciclables, es importante recordar que los mismos deben estar limpios y secos. Por ejemplo una botella plástica debe estar limpia y sin líquido en su interior para luego ser reciclada, al igual que los papeles y cartones, deben estar limpios y secos. Esto facilita el trabajo de los operarios de la planta de tratamiento de residuos de Roque Pérez y ayuda a la ecología.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...