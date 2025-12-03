Hoy hay recolección de residuos reciclables en Roque Pérez (limpios y secos)

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que la recolección de residuos reciclables (Ecocestos) se realizará nuevamente hoy miércoles 3, siguiendo el cronograma establecido.
Los materiales que deben disponerse para esta recolección son: metales, plásticos, vidrio, cartón, papel y otros reciclables limpios y secos.
Se solicita a las vecinas y los vecinos sacar únicamente residuos reciclables en las jornadas correspondientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, optimizar el trabajo del personal municipal y continuar fortaleciendo las acciones de cuidado ambiental en nuestra comunidad.
Asimismo, se recuerda que quienes no cuenten con ecocestos pueden igual sacar sus reciclables en bolsas o cajas.
Limpios y secos: para desechar los reciclables, es importante recordar que los mismos deben estar limpios y secos. Por ejemplo una botella plástica debe estar limpia y sin líquido en su interior para luego ser reciclada, al igual que los papeles y cartones, deben estar limpios y secos. Esto facilita el trabajo de los operarios de la planta de tratamiento de residuos de Roque Pérez y ayuda a la ecología.-
