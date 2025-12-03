3 de diciembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Hoy hay recolección de residuos reciclables en Roque Pérez (limpios y secos)

Redacción 2 horas atrás

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que la recolección de residuos reciclables (Ecocestos) se realizará nuevamente hoy miércoles 3, siguiendo el cronograma establecido.

Los materiales que deben disponerse para esta recolección son: metales, plásticos, vidrio, cartón, papel y otros reciclables limpios y secos.

Se solicita a las vecinas y los vecinos sacar únicamente residuos reciclables en las jornadas correspondientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, optimizar el trabajo del personal municipal y continuar fortaleciendo las acciones de cuidado ambiental en nuestra comunidad.

Asimismo, se recuerda que quienes no cuenten con ecocestos pueden igual sacar sus reciclables en bolsas o cajas.

Limpios y secos: para desechar los reciclables, es importante recordar que los mismos deben estar limpios y secos. Por ejemplo una botella plástica debe estar limpia y sin líquido en su interior para luego ser reciclada, al igual que los papeles y cartones, deben estar limpios y secos. Esto facilita el trabajo de los operarios de la planta de tratamiento de residuos de Roque Pérez y ayuda a la ecología.-

 

 

Más historias

Piden procesar a expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes

13 minutos atrás Redacción

Fallo histórico contra Meta: deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

4 horas atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA

5 horas atrás Redacción