Hoy hay gente que está pasando su peor domingo. ¿Y qué pasaría si todos los empleados se niegan a los despidos en la ex Criave?

Mientras todos (o casi todos) disfrutan de este domingo soleado, hoy hay gente que está pasando su peor domingo. Son aquellos laburantes de la ex Criave. Son aquellos que quizá mañana estén en esa maldita lista o cartelera, esa que les dirá que ya no trabajarán más en la empresa. Esa lista que significará quedarse sin laburo en esta Argentina actual, en donde no se observa un panorama positivo y en donde no saben esos trabajadores si podrán encontrar trabajo en algún otro lado. Y acá estamos hablando de trabajo para poder comer, para poder darle de comer a sus hijos y no son solo palabras. ¿Sabrán los Peréa lo que se sufre cuando uno no puede darle de comer a un hijo?, ¿acaso tendrán idea de la desesperación que se siente?, pues no, claro que no. Las preocupaciones de ellos son tan distintas que ni siquiera me animo a adivinarlas, porque son de otra clase social y lo seguirán siendo si la justicia mira hacia otro lado.

Ya no tengo idea cómo poder hacer algo para tratar de ayudar a los empleados de la ex Criave, realmente esto que pasa es terrible. Tengo amigos allí, que quizá mañana estén desconsolados porque los rajaron y al resto, los van a tener laburando por monedas y sin que les corra la antiguedad. Y me pregunto ¿qué pasaría si mañana nadie acepta esos despidos, ni los que se van, ni los que se quedan?, ¿qué pasaría si de una vez por todas los demás se solidarizan con sus compañeros y se plantan y dicen: o nos quedamos todos o no trabaja nadie?, ¿será una utopía pensar eso?, ¿estaré muy loco?.

¿Qué hubiera pasado si cuando le informaban a los laburantes que el lunes pondrían en cartelera a los despedidos, todos se hubieran negado y les hubieran dicho NO, o trabajamos todos o ninguno?. ¿Por qué nadie «saltó» y se les plantó a estos tipos?

Preguntas sin respuestas y mientras tanto, hoy es uno de los peores domingos de ellos y de quien redacta esta nota, porque siento que no puedo ayudarlos y la impotencia es enorme.-

Carlos Zampini.