Hoy es el Día Nacional del Metalúrgico

Todos los 7 de setiembre se conmemora en nuestro país el Día del Metalúrgico, en honor al nacimiento de Fray Luís Beltrán en esta fecha pero del año 1784.

Cabe destacar, que a sus 16 años, ingresó al convento de San Francisco de Mendoza y el año 1810 lo encontró cursando sus estudios en Santiago de Chile. A ese respecto, Bartolomé Mitre afirmó que «lo que no sabía lo aprendía con solo aplicar a ello sus extraordinarias facultades mentales».

Apasionado por las ciencias, Beltrán volcó su afán en toda clase de oficios (dibujante, bordador, carpintero, relojero, pirotécnico, físico, químico, herrero, médico). Además, fue un militar aguerrido, sumamente valeroso y que jugó un rol importantísimo como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes, liderado por José de San Martín.

De hecho, en el campamento mendocino del Plumerillo montó un taller en el que trabajaban por turnos unos setecientos artesanos y operarios a los que Beltrán formaba en el oficio. Allí, donde no había más que la solidaridad y la entrega a la causa revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, desde monturas y zapatos hasta balas de cañón, fusiles, vehículos de transporte y granadas. No había campanas de iglesias ni ollas de cocina que no se fundieran.

Diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya. Ideó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula, aparejos para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para hombres y mulas, y todo fabricado bajo su impulso.

El «Vulcano con sotana» como lo llamaban en aquel entonces, fue el primero en advertir que la riqueza mineral del país podía brindar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, situación que se confirmara con el paso de los años. En tanto, Beltrán falleció el 8 de diciembre de 1827 a sus 43 años y había abandonado el sacerdocio hacía once años, pero igualmente fue sepultado como franciscano, con el hábito de su orden en el cementerio de la Recoleta. Hay que resaltar, que la actividad metalúrgica se ha forjado en una de las principales del país, a lo largo de las décadas, razón por la cual también dio origen y un rol protagónico dentro de la esfera gremial a la Unión Obrera Metalúrgica, que el día de su nacimiento celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina. Gentileza Diario Crónica.- Foto: Libro Tecnología de los Aceros, recopilación del profesor Ruy Barrera de la Escuela Técnica Casal Calviño (CABA). Foto www.rpereznet.com.ar N de la R: El profesor Ruy Barrera además fue uno de los tres dueños de Ranquel Metalúrgica S.R.L. en la cual se fabricaban piezas para vehículos Ford, Scania y Mercedes Benz.-