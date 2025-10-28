Honda mantiene el liderazgo del mercado de motos en Argentina

Honda volvió a encabezar el listado con 11.547 unidades registradas, reafirmando su posición en el mercado. En segundo lugar se ubicó Gilera, con 8.091 unidades, que logró recuperar posiciones tras haber descendido meses atrás. Motomel mantuvo el tercer puesto con 6.999 unidades, completando el podio.

En el cuarto lugar se posicionó Zanella, con 5.372 unidades, mientras que Keller cerró el top cinco con 5.269 unidades. De esta forma, las cinco marcas más vendidas del país conservaron su predominio en el segmento de baja y media cilindrada.

En cuanto a los modelos, la Honda Wave 110 volvió a ocupar el primer puesto con 6.056 unidades patentadas, seguida por la Gilera Smash, con 5.478 unidades. En tercer lugar se ubicó la Keller KN 110-8, con 4.581 unidades, mientras que la Motomel B110 se mantuvo cuarta con 3.508 unidades.

La novedad del mes fue el retorno de la Corven Energy 110 by Corven al quinto lugar, con 3.084 unidades, desplazando a la Mondial LD 110 Max, que bajó al sexto puesto.

El sector mantiene un nivel sostenido de actividad, con movimientos entre las principales marcas, pero sin alteraciones en el liderazgo general del mercado.

Autor: Moto Actual

Fuente: ACARA.-