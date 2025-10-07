Héctor Daer y Hugo Moyano se mostraron con Kicillof

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los referentes de la CGT Héctor Daer y Hugo Moyano se reunieron ayer lunes 6, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y manifestaron su «esperanza y compromiso» de cara las elecciones legislativas nacionales del 26 de este mes.

Del encuentro participó también «Huguito» Antonio Moyano, uno de los hijos del líder camionero y abogado del sindicato, quien desembarcará en breve en la política partidaria, ya que va como candidato de la lista de diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, en el noveno puesto, por lo que se da por descontado que a partir del 10 de diciembre ejercerá como legislador.

«Nos reunimos junto a Hugo Moyano y Hugo Antonio Moyano con el compañero Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino», sostuvo Daer en su cuenta de X.

Y en el posteo, acompañado de una foto con los cuatro posando, el líder de Sanidad agregó: «Con la fuerza del peronismo, avanzamos hacia el 26 con esperanza y compromiso«.

El ala «dialoguista» de la CGT que integra Daer y a la que se sumó el año pasado Hugo Moyano tras mucho tiempo en tensión con ese sector, se muestra en línea con Kicillof en la interna peronista, distanciada del kirchnerismo, sector que, en cambio, es militado por un grupo minoritario de gremios de la central obrera, entre ellos la UOM, SMATA y Bancarios.

Noticias Argentinas.-

