«Hacerle un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación», dijo el ministro del Interior

El ministro del Interior, Guillermo Francos cuestionó hoy a la Confederación General del Trabajo (CGT) y aseguró que el paro general que está previsto para el 24 de enero es injustificado.

“Hacerle un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar”, consideró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, manifestó: “Si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos”

Francos volvió a insistir además respecto de la necesidad de la reforma en la legislación laboral que propone el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que actualmente se encuentra suspendido por la Justicia.

“Cuando se generan dudas a través de la sanción de estos amparos contra el DNU en la parte laboral y el Congreso demora en tratar los temas, el optimismo en los mercados económicos que se había mostrado los primeros días se frena. Necesitamos optimismo y que eso continúe”, señaló.

En tanto, el ministro se refirió al malestar que se generó entre los gobernadores patagónicos y presidencia respecto de algunos artículos de la Ley Ómnibus y negó que haya interés por parte del Gobierno de “afectar a las economías regionales”.

“El ánimo fundamental es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en ese tema. Si no se da de esta forma, habrá que buscar los recursos de otra manera. Y si no sale de ahí, habrá que ajustar de otra manera, pero ajustar se va a ajustar”.

“Si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo”, subrayó.

Noticias Argentinas.-

Foto de archivo NA:-