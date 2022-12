Grabois durísimo con Tolosa Paz después del cruce al aire

Luego de que trascendiera que habría una revisión de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para chequear si hay incompatibilidades, el dirigente de la UTEP se cruzó con la ministra de Desarrollo Social.

El dirigente de la UTEP y el Frente Patria Grande Juan Grabois, y la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz se cruzaron al aire en el canal A24 debido a las medidas que el ministerio impuso para seguir cobrando el Potenciar Trabajo. Tras el cruce, Grabois continuó atacando en diálogo con Crónica Anunciada en Futurock.

El dirigente dijo: «A veces no entiendo, cada vez me surgen más preguntas sobre la psicología de esta gente… si se dejan correr por el poder real o si como son chetulis tienen una tirria con los pobres y creen que merecen sueldos de 700 mil, y no los trabajadores, que cobran 26 mil». Y agregó: «Se le ocurrió invertir el apotegma peronista de donde hay una necesidad nace un derecho y lo llevó a donde había un derecho puso una necesidad».

«Lo que están haciendo con los planes es de una enorme maldad, están tomando medidas contra gente que no violó ninguna norma», señaló. Y sostuvo: «La ministra tuvo la gran idea de hacer volver a la pobreza a quien había salido de ella, ni los más chupamedias de los movimientos van a aceptar algo así». «No sé cómo alguien se siente con autoridad moral para dar de baja 30 mil planes y menos me banco que me lo digan desde Puerto Madero«, lanzó la chicana completamente indignado.

En el programa de A24, Tolosa Paz había dicho que no había forma de que Grabois estuviera al tanto de la nómina porque todavía ni siquiera estaba lista para el propio ministerio, por lo que aún no se sabe a ciencia cierta qué beneficiarios actuales dejarían de cobrar el programa. Además, señaló que «el criterio de vulnerabilidad social es requisito», y explicó: «A los sectores indigentes no llegamos, entonces tenemos que ordenar un programa que tiene un presupuesto de 12 mil millones de pesos para poder llegar a más personas, pero para eso primero hay que ordenar las normas del Potenciar Trabajo. Esto significa que si una persona tiene capacidad de compra de más de $120.000 con tarjeta de crédito todos los meses y se le otorga el programa, estaría dejando fuera a otra persona que no tiene esa capacidad«.

Para la gente que queda por fuera del alcance, mencionó también que es por ello que se propone, en su lugar, un salario básico universal.

Grabois comentó que la ministra «dice que los que salieron de la pobreza no tienen que recibir la ayuda del estado, pero si le sacan eso vuelven a estar bajo la línea de la pobreza, es cuestión de saber contar». Y destacó: «Es otro ajuste, es lo que pide la UIA —Unión Industrial Argentina— para tirar a la baja, porque si vos tenés el Potenciar y pudiste desarrollar un emprendimiento, no vas a querer estar en una situación lindante con el trabajo esclavo y les está costando conseguir personal».

Además, solicitó en redes sociales que suceda lo mismo con políticos, jueces, comisarios y contratistas.

También pidió un reempadronamiento y solicitó que «los miles de parásitos cobrando sueldos de siete cifras en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial con cargos jerárquicos se identifiquen y nos cuenten de qué trabajan”.

Nota gentileza de Infonews.-