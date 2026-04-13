Gendarmería incautó una tonelada de cocaína y detuvo al capo narco Brian Bilbao

En lo que representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en territorio argentino, la Gendarmería Nacional (GNA) logró el decomiso de 957 kilogramos de cocaína de máxima pureza y la detención de Brian Bilbao, sindicado como uno de los líderes narco más buscados y peligrosos del país . El operativo, calificado como «histórico» por las autoridades, es el resultado de una investigación exhaustiva que se extendió por más de doce meses.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, supervisó personalmente las instancias finales del procedimiento. A través de sus canales oficiales, la funcionaria destacó la relevancia de capturar a Bilbao, cuya organización dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala quedó, según sus palabras, «completamente desarticulada».

Un año tras los pasos de la organización

La investigación que desembocó en este megaoperativo fue llevada adelante por unidades de inteligencia de Gendarmería. Durante un año, los efectivos realizaron seguimientos, intervenciones telefónicas y tareas de campo que permitieron mapear la estructura de la banda liderada por Bilbao. El seguimiento fue minucioso, permitiendo identificar no solo los centros de acopio, sino también las rutas logísticas que utilizaban para mover la mercadería por el país.

El despliegue final contó con la participación de efectivos uniformados de la GNA y unidades caninas especializadas. En las imágenes difundidas del operativo, se observa la labor de los perros detectores de narcóticos, piezas clave para hallar el cargamento oculto que totalizó una tonelada de sustancia ilícita. La cocaína incautada, según los primeros peritajes, presenta un altísimo grado de pureza, lo que eleva exponencialmente su valor en el mercado negro.

«El que las hace, las pagua»

Durante el procedimiento, la cúpula de Seguridad subrayó la importancia de la anticipación estratégica para frenar el avance del narcotráfico en las provincias más calientes del mapa delictivo. La detención de Brian Bilbao no solo retira de circulación a un actor clave del negocio ilícito, sino que envía un mensaje de autoridad institucional.

«Seguimos trabajando para anticiparnos al delito y garantizar que, en esta Argentina, el que las hace, las pague», sentenció Monteoliva al cierre del operativo. La funcionaria remarcó que este resultado es fruto de una política de seguridad que prioriza la inteligencia criminal por sobre la reacción aislada, permitiendo cortes de cadena de suministros de este volumen.

Impacto y situación judicial

La causa, que ahora entra en una etapa de procesamiento de datos y análisis de documentación secuestrada, podría derivar en nuevas detenciones y allanamientos. El volumen de la droga incautada —una tonelada— pone de manifiesto la capacidad operativa que había alcanzado la banda de Bilbao, capaz de gestionar logística y distribución a niveles industriales.

Actualmente, el detenido y el material incautado se encuentran bajo custodia federal, mientras la justicia avanza en la indagatoria de los implicados. Con este golpe, el Gobierno Nacional busca consolidar su estrategia de «tolerancia cero» frente a las organizaciones criminales que operan en los márgenes de la ley, en un contexto donde la seguridad urbana y el control de fronteras vuelven a ser el centro de la agenda pública.

Noticias Argentinas.-

Operativo de Gendarmería. Imagen: Agencia NA (Gendarmería).-

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