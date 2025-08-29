Fuerza Patria Roque Pérez presentó su lista y cerró la campaña en el Paraje Forastieri. La lista tiene dos candidatos de las zonas rurales

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Anoche, jueves 28 de agosto, Fuerza Patria Roque Pérez, la lista del intendente Maximiliano Sciaini, llevó a cabo la presentación de su lista y al mismo tiempo, el cierre de la campaña para la zona rural del Paraje Forastieri.

Candidatos de zonas rurales: Esta lista que encabeza Lorena López, presenta los dos primeros candidatos a concejales suplentes de zonas rurales. Como primer suplente tiene a Guillermina Riccazzi de Carlos Beguerie y como segundo suplente a Guillermo Arean.

Fue el propio Sciaini quien anoche fue presentando uno por uno a los candidatos de la lista de Fuerza Patria, pero además, llamó a Carlos Vinay y a Germán Mac Cormack, trabajadores municipales, que muchísimo tienen que ver con el muy buen estado de los caminos rurales. Un trabajo que la propia gente del campo agradece hasta con audios enviados a Vinay. De acuerdo a testimonios de los vecinos y vecinas de zonas rurales, hacía años que no se trabajaba tanto en la recuperación y mejora de los caminos rurales del distrito de Roque Pérez. Algo que este medio también ha podido comprobar en varios de los cuarteles rurales.

Próximas actos de Fuerza Patria: Lunes 1 de septiembre, 20:30 presentación de lista y cierre de campaña en Carlos Beguerie (Club Social).

Miércoles 3 de septiembre: 20:30 horas presentación de lista y cierre de campaña en avenida Berro esquina cale 9 de Julio, en donde está el local partidario de Fuerza Patria Roque Pérez.

Cabe destacar que el número de lista es el 2200.-

Fotos del acto de anoche y la lista de Fuerza Patria.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...