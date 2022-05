Fue censista y se enamoró de uno de sus censados: ahora lo busca en las redes sociales

El Censo 2022 terminó y mientras se espera que en los próximos meses el Indec vaya informando los resultados que arrojó esta nueva edición parece haber traído mucho más que datos estadísticos. Es que ya apareció la, por lo menos hasta ahora, primera historia de amor del censo.

En las últimas horas una joven censista de la ciudad de La Plata se animó y comenzó a buscar en las redes sociales a «Juan Sebastián» de quien se enamoró a primera vista.

«Si te llamás Juan Sebastián y sos camillero de La Plata, te censé y me pareciste muy lindo» escribió @friasflorenciab en su cuenta en Twitter y pidió ayuda para encontrarlo.

Aunque luego no se mostró muy esperanzada en que la historia de amor prospere. «Igual, seguramente tenga novia o una ex tóxica. Vengo con esa suerte».

A pesar de ello el mensaje se volvió viral y comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de toda clase.

Algunos de los usuarios le preguntaron por qué no iba a de nuevo a la casa del joven, ya que sabía donde vivía, pero ella respondió que la pueden multar por hacer eso.

«La gente que me dice acosadora por buscar al camillero en redes y la gente que me dice pelotuda por no ir a la casa a tocarle timbre sabiendo dónde vive», tuiteó resignada a joven.

