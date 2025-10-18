18 de octubre de 2025

Franco Colapinto largará 15° el GP de Austin de la Fórmula 1

1 hora atrás

El argentino superó la Q1 y quedó apenas un puesto detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Max Verstappen sigue volando y logró la pole.

La fecha de la Fórmula 1 en Estados Unidos no arrancó de la mejor manera para Franco Colapinto. El argentino no tuvo suerte en la sprint y, pese a los abandonos, finalizó en la 14° posición, lejos de los puntos. Por suerte para él tuvo revancha rápido, porque avanzó a la Q2 en la clasificación para la carrera convencional del domingo, en la que largará 15°, un cajón detrás de Pierre Gasly, 14°.
