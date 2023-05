FINALMENTE MACRI CONFIRMÓ QUE SERÁ CANDIDATO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Se acercan las elecciones en Boca Juniors y Mauricio Macri estuvo presente en el evento del lanzamiento de la candidatura a presidente de la lista que encabeza Andrés Ibarra. El ex mandatario afirmó que estará colaborando en la Comisión Directiva del club en caso de que gane la plataforma a la que apoya y además criticó a la actual conducción que encabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

“Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política. Los tuve que sacar del club porque pensaban que estaban por encima de Boca, con Heller en el club que le había metido unas ideas raras y después empezamos a construir el Boca, como River, Independiente que son instituciones que existen antes que nosotros y van a seguir después de nosotros y hay que respetarlas”, afirmó en declaraciones a La Nación +.

A la hora de evaluar a la actual gestión, Macri apuntó contra el “autoritarismo y el personalismo”. “Hay falta de trabajo y armonía entre los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club. Todo eso se ve y se siente cada vez más domingo a domingo. Creo que es una visión equivocada y me duele como hincha de Boca. Siempre trabajé para que Boca esté por encima de todo y modifiqué el estatuto para que nadie se sienta dueño del club. Hay que volver a ser competitivos y sacar jugadores de las inferiores e inculcarles la mística del club”, continuó.

En el acto, en el cual se presentó el proyecto de La Bombonera del Siglo XXI, asistieron más de mil vecinos del barrio, además de la presencia estelar del ex Presidente de la Argentina. A la hora de rememorar hazañas, distintos personajes dieron su testimonio. Entre ellos se destacaron Alfredo Rojas, Ángel Clemente Rojas, Miguel Angel Brindisi, Diego Cagna, Roberto Abbondanzieri. Además, hicieron su participación de manera virtual los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Martín Palermo y Rolando Schiavi.

“La bufanda no era del Manchester City, era de Argentina. Me invitó el presidente, que es un amigo y me invitó a acompañarlo. Le dije a Florentino Pérez (titular del Real Madrid) antes de empezar el partido que iba a favor del City porque el año pasado habían ganado una Champions que parecía de Hollywood por cómo daban vuelta los partidos. Parecían Boca, no el Real Madrid”.

“Te voy a confesar algo. Cuando Guardiola estaba en el Barcelona B en el momento que se nos fue el Coco Basile recibí un llamado que decía que a Guardiola le gustaría pensar en Boca, que había un amigo en común, nunca había dirigido nunca en Primera… Es decir que a todo el mundo le tira Boca, sobretodo si transmite seriedad. Si había algo en lo que no debía preocuparme era de encontrar entrenador porque todos se me tiraban encima y querían venir”.

“Sueño con que Martín Palermo, o Carlitos Tevez, que ahora se le dio por dirigir, vengan a Boca. Hay que darles a todos la oportunidad porque tienen un plus. Darle respeto y una institución sólida para trabajar, como hice en mis 12 años de gestión. Jamás les dije a los técnicos como parar a sus equipos. Jamás le pedí la renuncia a ningún técnico, salvo el accidente que tuvimos con el Chino Benítez en su momento”.

“Le quiero plantear a los hinchas de Boca que tenemos que volver a soñar grande, pero primero tiene que haber una institución con seriedad y profesionalismo. El personalismo no conduce y nos han hecho perder el rol de institución líder y moderna”.

Nota gentileza de Infobae.-