Finalizó el World Padel Tour en La Rioja Open

El WPT La Rioja Open 2023 es el segundo torneo de la undécima edición de World Padel Tour.

La fase final se disputó entre el 6 y ayer domingo 12 de marzo de 2023 en el Super Domo de La Rioja, Argentina.

La fase previa se disputó entre el 10 y el 12 de febrero en el Euroindoor de Madrid, España.​

Con algunos que no vinieron y algunas quejas porque el torneo no se pasaba en directo casi por ningún lado, los amantes del pádel pudieron ir viendo tramos de los partidos en las redes sociales, aunque varios lograron mirarlos en vivo (no sabemos cómo porque no pudimos).

En la final del pádel femenino, las campeonas fueron Alejandra Salazar y Germa Triay, quienes derrotaron a Marta Ortega y Bea González por 6-7, 6-4 y 6-1, siendo las primeras campeonas en Argentina.

Luego llegaría la final de caballeros del La Rioja Open 2023, que fue para Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes vencieron a los jóvenes Tino Libaak y Leo Augsburger, por un contundente 6-1 y 6-0, en solo 42 minutos de partido.

Pero más allá de ello, Tino (Valentino) Libaak y Leo (Leandro) Augsburger al estar en la gran final del torneo argentino, se convirtieron en la primera pareja en hacerlo en un torneo World Padel Tour siendo Wildcard y en la pareja más joven de la historia en alcanzar la final. Además, Tino Libaak se convirtió en el jugador más joven de la historia en llegar a una final World Padel Tour en ambas categorías, con solo 17 años.

También hay que resaltar que el español Arturo Coello, al finalizar el partido, luego de saludar a ambos jugadores, le dijo a Leo: «No os preocupéis que este partido se va a volver a jugar«, en un claro mensaje de aliento. Un gesto enorme del jugador a pocos instantes de haberse coronado Campeón.

Fuente y fotografías gentileza: IG: @worldpadeltour