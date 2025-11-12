Festival solidario en apoyo a los obreros de Georgalos y las familias de cerámica ILVA

El encuentro combinó música, danza y reflexión política. Subieron al escenario las bandas Poeta Pistón, Nada Neutral, Fugaz y Cumbia Weey, junto a los ballets Llama Eterna de General Savio y Pasión por nuestras raíces de Escobar. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Chano Peveri, trabajador de ILVA, interpretó junto a su hija el tema “La última fichada”, una canción escrita durante el acampe que relata la historia de resistencia de sus compañeros.

Durante toda la tarde, las intervenciones artísticas se entrelazaron con las voces de las principales luchas obreras de la zona norte. Tomaron la palabra trabajadores de Georgalos, Mondelez, ILVA, Bedtime, Fate, SECCO y Volkswagen, además de referentes del Sindicato de Municipales de Vicente López, El CeProDH, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Partido Obrero, el PTS y las juventudes del No Pasarán y En Clave Roja.

El festival logró recaudar cerca de $900.000 para el fondo de lucha de Georgalos y una importante cantidad de alimentos para las familias de ILVA. Pero más allá de la ayuda concreta, los organizadores destacaron el valor político y cultural del encuentro.

Elizabeth González, una de las organizadoras y despedida de Georgalos, destacó: “Cuando a nosotros nos despiden —que nos despiden abruptamente y mentirosamente— decidimos hacerle frente a esto por nosotros, por los de SECCO, hoy por los de ILVA y por todos los que seguramente están quedando en la calle injustamente después de dejarle una vida a la empresa. Gracias por seguir fomentando esta unidad: unidad de lucha, unidad que demuestra que no estamos solos, que si nos apoyamos en otros compañeros con las mismas necesidades o con el mismo dolor para enfrentar todo esto, podemos”.

Mientras caía el sol en Madygraf, las guitarras seguían sonando y los abrazos se multiplicaban. Nadie se fue con las manos vacías: entre la música y la lucha, la idea de que otra forma de solidaridad es posible volvió a hacerse cuerpo. La jornada dejó una gran tarea para los participantes: unir y coordinar las luchas para enfrentar la reforma laboral del gobierno y los empresarios.

Referentes de la fábrica bajo gestión obrera recordaron que el próximo sábado 15 de noviembre, a las 15h en sus instalaciones, se realizará una asamblea abierta en la que se debatirán las conclusiones de las elecciones y los desafíos que se abren frente a la reforma laboral que impulsan el gobierno y el FMI. Estará presente Nicolas del Caño.

Los obreros sostuvieron que, en un contexto de ajuste y pactos entre los de arriba, la izquierda se mantuvo firme acompañando cada lucha: la de los trabajadores, las mujeres, los jubilados y la juventud. La convocatoria busca fortalecer la organización desde abajo y preparar una respuesta unitaria frente a los ataques a los derechos laborales y sociales.

Por eso, Elizabeth concluyó: “Reunirnos no es solo por la necesidad de uno: es ver qué puedo hacer, qué podemos aprender y qué podemos hacer ante la necesidad si le llega a pasar al otro. Porque cuando vos te sentís acompañado, la lucha es menos pesada. Uno para todos, como decían, y todos para uno”.

Gentileza: La Izquierda Diario.-