Feria de Emprendedoras por el Día Internacional de la Mujer en Roque Pérez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Roque Pérez, a través de Punto Género y junto al Mercado Bien Auténtico, invita a participar de la Feria de Emprendedoras, un espacio destinado a la comercialización, el encuentro y el fortalecimiento colectivo.
La convocatoria está dirigida a mujeres artesanas, productoras y emprendedoras que deseen sumarse con sus proyectos y formar parte de esta propuesta de visibilización y desarrollo local.
La actividad se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, desde las 16 horas, en el Predio del Ferrocarril.
Las interesadas podrán inscribirse o realizar consultas en Bolla 308 esquina Gotuzzo o comunicándose al 2227 621848.-
