Feria de Emprendedoras por el Día Internacional de la Mujer en Roque Pérez

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Roque Pérez, a través de Punto Género y junto al Mercado Bien Auténtico, invita a participar de la Feria de Emprendedoras, un espacio destinado a la comercialización, el encuentro y el fortalecimiento colectivo.

La convocatoria está dirigida a mujeres artesanas, productoras y emprendedoras que deseen sumarse con sus proyectos y formar parte de esta propuesta de visibilización y desarrollo local.

La actividad se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, desde las 16 horas, en el Predio del Ferrocarril.

Las interesadas podrán inscribirse o realizar consultas en Bolla 308 esquina Gotuzzo o comunicándose al 2227 621848.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...