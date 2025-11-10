10 de noviembre de 2025

¡FELIZ DÍA DE LA TRADICIÓN!

Redacción 2 horas atrás

 

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina, en conmemoración del nacimiento del popular escritor José Hernández, autor del emblemático libro «Martín Fierro», obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco.
Este día es una oportunidad de celebrar la cultura, mucho más allá de la vida gaucha, puesto que las tradiciones se aprecian en todos los aspectos de la vida, desde la comida típica, las bebidas como el mate, los deportes, la cultura, el arte, la vestimenta y mucho más.
Un día para seguir honrando nuestra historia, nuestra cultura y nuestras costumbres.-

Prensa Municipio de Roque Pérez

 

