Felices 40 años de periodismo Jorge Orlando Garavento

1991/92 me instalo en Roque Pérez con la madre de los que luego serían nuestros hijos. Porque una vez que conocí «el pueblo», ya nunca quise vivir en otro lado.

Al poco tiempo, Jorge Garavento me dice si no quería ser el fotógrafo de la policía local, me presentó, acepté y estuve como 20 años haciendo ese trabajo en cada siniestro.

Hemos trabajado y compartido muchas cosas en Diario La Mañana. También por intermedio de Jorge, empiezo a hacer la sección Roque Pérez en el Semanario La Palabra de Lobos, en el cual trabajé casi 10 años, para luego continuar en Semanario El Cuartopoder.

Quiero destacar esas actitudes de Jorge, porque quizás no todos conozcan esa parte suya. Donde no hay celos profesionales, sino todo lo contrario. Si puede ayudar a otro, lo hace. Y eso no se olvida.

Con Jorge somos amigos, pese a no pensar igual, pese a tener intereses y opiniones diferentes en muchas cosas, somos amigos de todos modos y eso, eso hoy más que nunca es lo que quiero agradecerle con estas líneas y por supuesto, desearle muchísimas felicidades por estos primeros 40 años en la profesión.

Porque algunos que se creen poderosos pasan, pero las teclas siguen escribiendo.

Muchas felicidades y gracias «George» por tu amistad!

Carlos Zampini

La fotografía que ilustra esta nota, lleva el nombre de «amigos» y en ella estamos José Luis Reina, Jorge Mario Manganillo, Jorge Orlando Garavento y yo.-